Министър помоли Вальо от Казанлък да учи в България, той обаче се цели в “Харвард”

12-класникът Валентин Кирилов още от 9-и клас е сертифициран програмист

Мечтае някога да създаде школа по математика като тази на Миню Балкански в Оряховица

Само за една година 12-класникът Валентин Кирилов от Казанлък е завоювал златни медали от престижни международни състезания, авторски научен проект и участие в националните кръгове на четири олимпиади. Последното отличие на ученика от Професионалната природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” е от октомври. От състезанието “По стъпките на Талес” в Турция се връща със златен медал и бронзова купа.

През януари 2027 г. Валентин ще представя България на финала на Световната международна математическа олимпиада (WIMO) в Шанхай, Китай. Това ще е сред най-големите международни състезания, в които младият математик е участвал, и включва сложни теми от математическия анализ, висшата алгебра и комбинаториката. 16 октомври: министър проф. Георги Вълчев поздравява Валентин за успехите му на среща в МОН.

На 16 октомври

министърът на образованието проф. Георги Вълчев покани Валентин на среща в МОН

и го поздрави за успехите му. Двамата разговаряха за предстоящото състезание, възможностите за развитие на младите таланти и бъдещето на математиката и технологиите.

“Следвайте мечтите си, но когато избирате къде да продължите образованието си не забравяйте, че и България може да ви даде много. Тук можете да получите подготовка на високо ниво и да работите с водещи учени от цял свят. Следвайте мечтите си и знайте, че една мечта може бъде сбъдната по различни начини”, каза министър Вълчев.

Валентин се подготвя за математически състезания още от шести клас. Интересът му към сложните задачи го кара непрекъснато да търси нови знания, включително чрез лекции на университетски преподаватели и материали от международни олимпиади. Той вече има десетки отличия и е сред успешните млади български математици, които се състезават на международно ниво. “Имам огромен интерес към математиката и винаги искам да научавам повече и повече. Не очаквах да постигна толкова много успехи, защото съм много критичен към себе си”, сподели Валентин. С родителите си Силвия и Кирил, след като е получил стипендия от общината. Отличен е за млад будител на Казанлък.

Интересът му към математиката всъщност е от 4-и клас. Още тогава се възхищавал на професори от световна величина в интернет. Това го е запалило. “Математиката за мен не е задължение. Да решавам сложни задачи, ми доставя страшно удоволствие - да доказвам различни хипотези, да съставям математически конструкции”, разказва бъдещият учен.

Освен с математика се занимава с физика, с информатика, програмиране. Учил е в “Софтуни”. След 4-годишно обучение още от 9-и клас Вальо е сертифициран програмист. Естествено, с пълно шест.

“Бях страшно напрегнат. Прибирам се от училище, след това имам още 4 часа и половина лекция. Следват домашни, които трябва да предам. Когато беше най-натоварено през третата година, имаше по 4 лекции на седмица. Беше наистина много сложно. Тогава

отделях от времето си за сън, за да направя всичко

- и домашни, и проекти”, разказва Вальо.

През август 2026 г. ученикът спечели златен медал от финалния кръг на Hong Kong International Mathematical Olympiad, в който участват над 6000 състезатели от цял свят. Той завоюва и купата World Star Bulgaria, както и отличието 2nd Runner-up Boole Prize за високи аналитични постижения.

Младият математик е двукратен златен медалист от Азиатската международна математическа олимпиада AIMO Open. През 2025 г. печели злато в Токио, Япония, а през август 2026 г. повтаря успеха си в Ханой, Виетнам, където получава и купата International Star of Bulgaria за най-добре представил се български участник. През юли тази година завоюва още един златен медал от World Mathematics Invitational в Чиба, Япония.

На международния научен форум Mini Math Creative Competition той представя авторски проект за математическо моделиране и оптимизация на брането на рози в българската Розова долина. Разработката му печели трето място сред участници от различни възрастови групи и показва как математиката може да намира приложение в традиционното за родния му край розопроизводство.

Ученикът има интереси и в областта на програмирането, роботиката, изкуствения интелект и киберсигурността. През последната година успява да се класира за националните кръгове на четири олимпиади в различни научни области – математика, физика, информатика и изкуствен интелект.

Иска да следва информатика или AI в САЩ. Цели се в “Харвард” или в Масачузетския технологичен институт. Ако обаче не успее да събере пари, ще помисля и за България, както го призова образователният министър. “В INSAIT подготовката също е много добра в сферата, в която искам да се развивам. Само един университет в Европа съм си харесал - в Цюрих. Ако ще съм в Европа обаче, предпочитам да е в България, за да съм близо до семейството”, казва момчето.

Освен да учи Валентин спортува. След като преминал през супернатоварения си период, решил да обръща повече внимание и на здравето си и си обещал да отделя повече време за сън и тренировки. С изкуство не се занимава, но мъдро отбелязва, че голяма част от

математиката е изкуство - да създадеш едно решение, от нищото да създадеш математическа структура,

която след това ползваш, за да докажеш някакво твърдение.

Мечтае някога да създаде школа по математика като тази на Миню Балкански в Оряховица. Ходил е там. Учениците плащат само за общежитие и храна. Учи се по 12 часа на ден, телефоните са забранени. Има строги правила и материалът е много сложен. Понякога се учи по цели нощи, за да се разбере преподаденият материал.

В Казанлък си имаме школата по физика на Теодосий Теодосиев, по математика обаче липсват

Освен задължителната матура по български език и литература пълният отличник ще държи зрелостен изпит по математика, а като трета - евентуално по информатика. Разчита на помощта на семейството си. Майка му постоянно следи за състезания, търси материали за подготовка. А това е сложен процес, защото дори сами издирват състезанията.