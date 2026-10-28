Обновяват две читалища в Свищовско с над 1 млн. евро от бюджета

Със средства в размер на 511 291 евро община Свищов ще реализира проект за енергийно обновяване на читалището в село Драгомирово. Проектът за ремонт ще се реализира с финансов ресурс от държавния бюджет. Основните строително-монтажни дейности са насочени предимно към реконструкция, въвеждане на мерки за енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда, казват от местната администрация.

Ще бъде поставена топлоизолация на покривната конструкция и на фасадата. Ще се монтира PVC дограма и врати, както и LED осветителни тела. Културната институция ще има тоалетна за инвалиди на нивото на сутерена. Ще бъде доставено и устройство за изкачване на стълби за инвалидна количка. Финансовите средства са отпуснати целево, а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2028 година.

664 679 евро ще бъдат вложени и за обновяване на читалището в село Морава. А основните строително-монтажни дейности са насочени предимно към ремонт, реконструкция, въвеждане на мерки за енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Дейностите включват: ремонт и топлоизолация на покривната конструкция; топлоизолация на сградата и мазилка на фасадата; доставка и монтаж на PVC дограма и врати; доставка и монтаж на инверторна климатична система, и инсталиране на вентилационно-рекуперативен блок, който гарантира постоянен приток на пресен въздух; доставка и монтаж на LED осветителни тела; монтиране на нов енергоспестяващ фасаден часовник; осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на еднораменна рампа с парапет, проитовплъзгащи ивици и тактилни плочи. Финансовите средства са отпуснати целево от държавната хазна.

От 2020 година насам поетапно е обновен сградният фонд на читалищата в селата: Вардим, Ореш, Царевец, Овча могила и Козловец. Общината има изготвени проекти за с. Българско Сливово и с. Драгомирово, които също очакват финансиране.