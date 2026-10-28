Над 100 жалби срещу Радев в ЦИК, но комисията не откри нарушения. Праща го на Сметната палата

Над 100 жалби са получени в ЦИК за неправомерна агитация на премиера Румен Радев. Комисията обаче не откри нарушения и препрати част от сигналите на Сметната палата.

70 бяха жалбите вчера, до днес следобед бяха станали 105, но след 20 ч на заседанието на ЦИК докладчикът Маргарита Махаева прочете още десетки.

Всички сигнали са за нарушения на два текста на Изборния кодекс. Едното е на чл. 168 ал. 3, който гласи, че във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс. Второто е на чл. 182: "Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала".

Членовете на комисията се съгласиха да разделят двете нарушения.

Като докладчик считам, че към 26 октомври все още не е започнала предизборната кампания, тъй като резултатите от първи тур бяха обявени снощи. Считам, че няма предизборна агитация независимо дали е на сайта на Министерския съвет, или не. Безспорно е, че предизборната кампания започва при обявяването на старта на кампанията, което стана снощи към 20 часа, каза докладчикът Маргарита Махаева от "Възраждане", която е и заместник-председател на комисията.

Тя предложи жалбите за нарушения по чл. 168 да се препратят към Сметната палата по компетентност. Според нея обаче той не е нарушил другата разпоредба, тъй като премиерът не се води държавен служител.

В една демократична държава информационните канали на Министерския съвет се издържат от данъкоплатците и принадлежат на всички граждани независимо от политическите им убеждения. Премиерът в лично качество има право на политически изказвания, но не като използва правителствените информационни канали. Не може институцията на Министерския съвет да съществува като предизборен щаб или пресцентър на кандидат на балотажа. Това компрометира честността на вота. Считам за недопустимо от законова и морална гледна точка вижданията на премиера за подкрепа на кандидата Илияна Йотова да се разпространяват от правителствената пресслужба. Ако ЦИК иска да защити духа на закона и равенството в предизборния процес, трябва да уважи сигналите. На първо място трябва да постановим решение и нареждания за незабавно премахване на конкретните цитати с призив за гласуване. Проверих и тези призиви и в момента се намират там, въпреки че вече сме обявили кои са кандидатите, които ще се явят на балотаж. Трябва да имаме указания към МС за строго разграничаване на служебните актове на правителство от тези на премиера. Трябва да изискаме от главния секретар на Министерския съвет кои длъжностни лица са одобрили и публикували материалите и по чие разпореждане, за да наложим съответната глоба. ЦИК има подобна практика по сигнал, подаден от инициативния комитет на Румен Радев и Илияна Йотова от 2016 г. Тогава ЦИК приема, че публикуването на страницата на община Ловеч отразяване на кандидат-президентска двойка е нарушение на забрана в Изборния кодекс. Настоящият случай е много по-тежък и съдържа не внушение, а изричен призив за гласуване, като се използва не сайта на община, а на Министерския съвет, и информацията е разпространена едновременно по три канала, каза Вяра Тодева от "Продължаваме промяната".

В дефиницията не влиза времето, а че има призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат. Абсолютно ясно е, че това присъства в съобщението на институцията Министерски съвет. Аз съм крайно несъгласна, че няма предизборна агитация - напротив, има. Относно времето на агитацията - дали е в рамките на предизборната капания, или не, забранено е да има агитация и извън времето на кампанията, така че просто си изберете по кой член е нарушението, но такова със сигурност има. Това съобщение не просто не е премахнато, а е подкрепено от второ свързано с него съобщение, в което се обяснява как имат намерение да продължават да излъчват личните предпочитания на премиера Радев. Това ми звучи като "държавата - това съм аз". Разбирам защо толкова хора са гневни, каза Алина Добрева от "Демократична България".

Дебатите продължиха няколко часа, но в крайна сметка с гласовете на "Прогресивна България" и "Възраждане" мина решение, според което Радев не е извършил нарушение. То гласи, че изявлението е направено извън държавно или общинско учреждение и е направено на 26 октомври - след първия тур на изборите и преди официалното обявяване на резултатите и съответно старта на кампанията за втори тур, т.е. формално не е по време на кампанията. Пише още, че изявлението на премиера не е агитационен материал.

Така ЦИК прие, че Радев не е нарушил чл. 182, а прехвърли на Сметната палата да реши дали е в разрез с другата разпоредба на Изборния кодекс.

Повод за жалбите стана призив на Радев "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце" и това изказване е разпространено от правителствената пресслужба и публикувано на сайта на Министерския съвет, както и във фейсбук. От щаба на опонентите ѝ Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че подават жалба в ЦИК. До днес следобед такава не беше обявена на заседанията, но вечерта стана ясно, че такава е подал съпредседателят на инициативния им комитет Константин Вълков. В сигнала си са посочили две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК.

От правителствената пресслужба обвиниха медиите, че са подвластни на цензура или автоцензура и манипулират думи на министър-председателя. "Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството. Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", написаха от там.