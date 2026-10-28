Днес, 28.10.2026 г., на Интернет страницата на Oбщина Плевен е публикуван Генерален план за организация на движението (ГПОД) на град Плевен във фаза „Предварителен проект“. Изготвеният проект ще бъде на разположение на заинтересованите лица в периода от 28.10.2026 г. - 29.11.2026 г., на адрес: https://pleven.bg/bg/generalen-plan-za-organizatsiya-na-dvizhenieto , както и в сградата на общинската администрация ет. 4, стая 101, всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа.

В посочения едномесечен срок /до 29.11.2026 г./ всички заинтересовани лица, органи и организации могат да подадат своите писмени предложения и становища относно предложения Проект на имейл: [email protected].

На 01.12. 2026 г. от 17:30 часа в Конферентната зала „Гена Димитрова“ на Община Плевен, находяща се на ул. „Димитър Константинов“ № 2, ще се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на ГПОД и постъпилите предложения.

Генералният план за организацията на движението се изготвя в рамките на проект № BG16FFPR003-1.001-0046-C01 „Интегриран градски транспорт на Плевен“, процедура № BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“, Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Целта на документа е да осигури ефективен инструмент за реализирането на оптимални режими за движението, спирането и паркирането на пътните превозни средства, за пешеходни и велосипедни потоци.