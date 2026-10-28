Радев за жп катастрофата край Толедо: Солидарни сме с испанския народ

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Министър-председателят Румен Радев изказа съболезнования, в социалната мрежа "Екс" към семействата и близките на загиналите при железопътната катастрофа в Испания.

"В този труден момент България изразява солидарност с народа на Испания", пише той.

"Дълбоко съм натъжен от трагичната катастрофа с влакове в Испания, която отне човешки животи и доведе до много ранени", заяви премиерът.

"Изразявам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам на всички ранени бързо и пълно възстановяване и изразявам искреното си съчувствие към всички, засегнати от тази трагедия. Нашите мисли са с министър-председателя Педро Санчес, испанските власти и службите за спешна помощ, които работят неуморно, за да окажат помощ на засегнатите", добави още той.

🇧🇬🇪🇸 Deeply saddened by the tragic train collision in Spain, which has claimed lives and left many injured. My heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift and full recovery, and express my sincere sympathy to everyone affected by this tragedy. At this difficult time, Bulgaria stands in solidarity with the people of Spain. Our thoughts are with Prime Minister Pedro Sánchez @sanchezcastejon, the Spanish authorities and the emergency services working tirelessly to assist those affected. — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 28, 2026

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи днес регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча.

Първоначалните разследвания сочат за възможна човешка грешка, според източници от правителството. Предполага се, че причината може да е била, че служител от контролния център в Аточа е дал нареждане на машиниста на влака на единия влак да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак и семафорът е светел в червено.