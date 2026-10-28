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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23824573 www.24chasa.bg

Радев за жп катастрофата край Толедо: Солидарни сме с испанския народ

Богомила Костадинова
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Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

Министър-председателят Румен Радев изказа съболезнования, в социалната мрежа "Екс" към семействата и близките на загиналите при железопътната катастрофа в Испания.

"В този труден момент България изразява солидарност с народа на Испания", пише той. 

"Дълбоко съм натъжен от трагичната катастрофа с влакове в Испания, която отне човешки животи и доведе до много ранени", заяви премиерът. 

"Изразявам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам на всички ранени бързо и пълно възстановяване и изразявам искреното си съчувствие към всички, засегнати от тази трагедия. Нашите мисли са с министър-председателя Педро Санчес, испанските власти и службите за спешна помощ, които работят неуморно, за да окажат помощ на засегнатите", добави още той.  

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи днес регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча.

Първоначалните разследвания сочат за възможна човешка грешка, според източници от правителството. Предполага се, че причината може да е била, че служител от контролния център в Аточа е дал нареждане на машиниста на влака на единия влак да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак и семафорът е светел в червено. 

Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

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