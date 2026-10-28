Мече тича по улиците в Благоевград (Видео)

Мече тича по улиците в Благоевград. Такова видео бе разпространено във фейсбук групата "Забелязано в Благоевград". Видеото е качено от Александър Манов. Заснето е от камера на жилищна сграда на една от крайните улици в града, в близост до парка "Бачиново" тази сутрин малко преди 5 ч.

На кадрите се вижда как мечка бяга по пуста улица между паркираните коли.

Преди два дни планински спасител е видял мечка на Витоша, близо до междинната станция на Симеоновския лифт. След дежурство е слизал по пътя в посока Бистрица и след един от завоите видял мечок на пътя.