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Мече тича по улиците в Благоевград (Видео)

Тони Маскръчка

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Мече тича по улиците в Благоевград.

Мече тича по улиците в Благоевград. Такова видео бе разпространено във фейсбук групата "Забелязано в Благоевград". Видеото е качено от Александър Манов. Заснето е от камера на жилищна сграда на една от крайните улици в града, в близост до парка "Бачиново" тази сутрин малко преди 5 ч.

На кадрите се вижда как мечка бяга по пуста улица между паркираните коли. 

Преди два дни планински спасител е видял мечка на Витоша, близо до междинната станция на Симеоновския лифт. След дежурство е слизал по пътя в посока Бистрица и след един от завоите видял мечок на пътя. 

Мече тича по улиците в Благоевград.
ВИДЕО: Фейсбук

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