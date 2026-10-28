Продължават безплатните прегледи в Русе по програмата „Да опазим очите на децата"

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Продължава изпълнението на общинската програма „Да опазим очите на децата", насочена към ранното откриване на отклонения в зрението при децата от четвъртите подготвителни групи в общинските детски градини в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Програмата се финансира изцяло от Община Русе и има за цел да подпомогне ранното установяване на зрителни нарушения и да насърчи навременната диагностика и лечение.

Прегледите се извършват от лекар офталмолог и оптометрист със специализирана мобилна апаратура, която позволява изследване на зрението на всяко дете индивидуално. Чрез нея могат да бъдат установени отклонения като късогледство, далекогледство, замъглено зрение, кривогледство и други зрителни нарушения.

Изследването включва измерване на диоптричния статус, оценка на очния мотилитет, проверка на стереоскопичното и дълбочинното зрение, както и допълнително изследване на функционалното зрение при необходимост.

При установени отклонения родителите ще получат препоръки за обстоен преглед при офталмолог. След приключване на изследването те ще получат и бланка с резултатите от очния преглед на детето.

През месец ноември ще бъдат прегледани децата от четвъртите групи в следните общински детски градини:

• 4 ноември 9:00 ч. – ДГ „Русалка 1", ул. „Шумнатица" № 4

• 6 ноември 9:00 ч. – ДГ „Снежанка", кв. „Дружба 3", ул. „Даме Груев" № 83

• 9 ноември 16:00 ч. – ДГ „Пролет", ул. „Котовск" № 15

• 11 ноември 9:00 ч. – ДГ „Синчец", кв. „Средна кула", ул. „Бачо Киро" № 10

• 16 ноември 16:00 ч. – ДГ „Слънце", ул. „Шейново" № 14

• 20 ноември 9:00 ч. – ДГ „Синчец", кв. „Долапите", ул. „Стремление" № 22

• 23 ноември 16:00 ч. – ДГ „Слънце", ул. „Шейново" № 14

• 25 ноември 9:00 ч. – ДГ „Снежанка", ул. „Илинден" № 5

Родителите, които желаят децата им да участват в програмата, могат да ги запишат чрез попълване на декларация за информирано съгласие, която се предоставя на директора на съответната детска градина.

Община Русе продължава да подкрепя инициативи, насочени към профилактиката и ранното откриване на здравословни проблеми при децата, като част от грижата за тяхното здраве и пълноценно развитие.