ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НаВремеЗаМен свързва личните истории и дигиталните...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23824709 www.24chasa.bg

Началникът на затвора в София обжалва освобождаването на Кристиан Николов

2040
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Прокуратурата в Кюстендил предаде на съд обвиняем за въоръжен грабеж в Дупница

Началникът на Затвора в София е предоставил отрицателно становище пред Софийски градски съд, в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов.

В определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно – че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, се посочва още в документа.

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

Началникът на Затвора – София вече е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов предсрочно условно освобождаване.

Прокуратурата в Кюстендил предаде на съд обвиняем за въоръжен грабеж в Дупница
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"