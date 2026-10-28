Началникът на затвора в София обжалва освобождаването на Кристиан Николов

Началникът на Затвора в София е предоставил отрицателно становище пред Софийски градски съд, в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов.

В определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно – че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, се посочва още в документа.

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

Началникът на Затвора – София вече е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов предсрочно условно освобождаване.