Община Русе се присъединява към кампанията за разпознаване на симптомите на инсулта

Община Русе подкрепя информационната кампания „Всяка минута е ценна! Научете симптомите на инсулта", посветена на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври. Инициативата се реализира с подкрепата на Асоциацията за инсулт и афазия и има за цел да повиши информираността за ранните признаци на мозъчния инсулт и значението на навременната медицинска помощ. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В рамките на кампанията Асоциацията предостави на Община Русе информационни материали, плакати и брошури, които се разпространяват в общински сгради, социални услуги, пенсионерски клубове и други обществени места, включително в малките населени места на територията на общината. Чрез тях повече хора ще имат достъп до важна информация за разпознаването на симптомите и необходимостта от незабавна реакция.

Основните признаци на инсулт могат да бъдат внезапно изкривяване на лицето, слабост или изтръпване на ръката и затруднен говор. Дори само един от тези симптоми е достатъчна причина да се потърси спешна медицинска помощ на телефон 112. Важно е да се реагира веднага, без да се изчаква симптомите да отминат.

Времето е решаващ фактор за лечението на инсулта. Възможностите за прилагане на съвременни медицински методи зависят от вида на инсулта, състоянието на пациента и момента, в който е започнало лечението. Бързата реакция може да ограничи уврежданията и да увеличи шансовете за възстановяване на важни умения като говор, движение и самостоятелност в ежедневието.

Световният ден за борба с инсулта насочва вниманието и към значението на профилактиката на мозъчносъдовите заболявания. Информираността за рисковите фактори, редовната медицинска грижа и навременните мерки за превенция са важна част от усилията за намаляване на тежките последици от тези заболявания.

През октомври 2026 г. дейността на Асоциацията за инсулт и афазия получи и международно признание. Основателят на организацията Дорина Добрева е сред 20-те отличени от Световната организация за инсулт с наградата WSO 20 Voices Award за приноса си към промяната в живота на хората, засегнати от инсулт. Отличието е присъдено по повод 20-годишнината на Световния ден за борба с инсулта.

С подкрепата си за кампанията Община Русе допринася за разпространението на информация, която може да спаси човешки живот. Посланието „Всяка минута е ценна!" напомня, че разпознаването на симптомите и незабавното обаждане на телефон 112 са решаващи стъпки за навременното лечение и по-добрите възможности за възстановяване.