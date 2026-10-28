Външно: Няма информация за пострадали българи при жп катастрофата в Испания

Към момента няма информация за пострадали български граждани при железопътната кастастрофа в Испания, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване на БТА.

Генералното ни консулство във Валенсия продължава да следи развитието на ситуацията, в постоянен контакт е с местните власти и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие при необходимост.

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча. Властите отбелязват, че спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони. Според Ер Те Ве Е ранените са 80, от които 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 – с по-тежки наранявания, като някои от тях са в критично състояние. Преди това други испански медии съобщиха за 179 ранени.

Испанският министър на транспорта Оскар Фуенте заяви, че фаталната влакова катастрофа край Толедо е станала, след като на високоскоростния влак "Ренфе" е било наредено да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак и семафорът е светел в червено. По този начин са били нарушени правилата.