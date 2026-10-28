79-годишен овчар продава домашно сирене на пазара в Девин, но проверка го накара да си тръгне

79-годишният Спас Седянков, известен като бай Спас, един от традиционните овцевъди в Родопите, попаднал на проверка на общинския пазар в Девин, където дошъл да продаде домашно сирене. Възрастният мъж отглежда около 150 овце в отдалеченото село Стикъл над Широка лъка и продължава да се препитава с животновъдство въпреки напредналата си възраст и трудностите в планинския район.

По думите на бай Спас проверяващите му обяснили какви документи са му необходими, за да предлага продукцията си на пазара. След разговора той решил сам да прибере сиренето си и да си тръгне.

„Насочват ме какви документи да взема още, за да не ме гонят. А така гонят истинските производители, а пък тия монополистите, прекупвачите, борсаджиите не ги гонят! Никой не им иска документи от коя борса са взели зеленчука и стоката и я препродават. А ние, земеделските производители, се мъчим с нашата стока, а те ни гонят и искат още да пълнят гушата на държавата", споделя с болка възрастният животновъд.

Бай Спас живее с пенсия от около 320 евро и продължава да се грижи за стадото си. В село Стикъл, разположено високо в Родопите, са останали едва десетина постоянно живеещи жители.

Овчарят смята, че изискванията към дребните производители затрудняват все повече хората, които се опитват да изкарват прехраната си с животновъдство и земеделие. Според него институциите трябва да обръщат повече внимание на условията, при които работят малките стопани.

„Затуй хората няма да гласуват, виждат, че всичко върви назад", казва бай Спас, изразявайки разочарованието си от управлението.

Въпреки напредналата си възраст и здравословните проблеми той продължава сам да се препитава и да се придвижва с малката си кола по стръмните планински пътища. Облечен в дебел шаяк, за да се пази от студа, родопчанинът не се отказва от обичайния си начин на живот.

Случаят предизвика реакции и в социалните мрежи. Според разпространената информация потребители във Facebook са заявили, че възнамеряват лично да посетят дома на Спас Седянков и да си купят сирене от него.

На пазара в Девин други търговци също изразили подкрепата си към възрастния овчар.

„Бай Спас е уникален човек! Той има най-добрата и истинска продукция в целия Смолянски регион – със или без бумаги от държавата!", заявили те.

В отговор на запитване на в. „24 часа" от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уточняват, че проверката на общинския пазар в Девин е била планова. Сред проверените лица е бил и С. С.

При проверката е установено, че предлаганите от него млечни продукти са етикетирани и се съхраняват в хладилна чанта. Мъжът е представил документ за преработка на сурово овче мляко за производство на кашкавал, както и лична здравна книжка.

За извършената проверка е съставен констативен протокол. От агенцията изрично посочват, че не са съставяни актове за установяване на административни нарушения, не са издавани писмени предписания и не са налагани административни санкции.

„На лицето са разяснени изискванията за предлагане на млечни продукти на пазара и възможностите за привеждане на дейността му изцяло в съответствие с тях, включително по отношение на необходимата документация и регистрация", посочват от пресцентъра на БАБХ.