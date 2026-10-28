Столична община класира участниците в процедурата за предоставяне на заем до 183,5 млн. евро

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Публикувано е класирането на кредитните институции, които подадоха предложения за финансиране в процедурата за инвестиционен заем в размер до 183,5 млн. евро. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Съгласно критериите за оценка, заложени в процедурата и приложени от оценяващата комисия, на първо място със 100 точки е класирана "Обединена българска банка" АД. На второ място с 94,2 точки е класирана "Юробанк България" АД (Пощенска банка). На трето място с 92,5 точки е класирана "УниКредит Булбанк" АД.

Столична община изразява удовлетворението си от атрактивните условия, предложени от кандидатите в процедурата. Всички участници отговориха на условията на общината за допустимост и задължителни изисквания, включително като предложиха пълния размер на финансиране - 183,5 млн. евро при минимално допустим - 91,75 млн. евро.

Столична община благодари на трите кредитни институции за отправените оферти. Като класирана на първо място, "Обединена българска банка" АД ще получи покана за провеждане на преговори и сключване на договор. Преди окончателното подписване, договорените условия между общината и банката подлежат на одобрение от Столичния общински съвет.