Хуманоиден робот накара 7-класници от Пловдив да възстановят заличени исторически събития (Снимки, видео)

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23-годишната преподавателка Александра Делева вдъхнови учениците си и те представиха в пълнота будителите

Така се учи - не с наизустяване, а с мислене и разсъждаване, коментира представител на Историческия музей

Как се учи история без зубрене и сухо представяне на факти и събития?

Чрез хуманоидния робот Пепър. С него 23-годишната преподавателка по история Александра Делева вдъхнови своите ученици от VII "б" клас в престижното ОУ "Кочо Честеменски" в Пловдив. В продължение на час чрез игра те разказаха всичко, каквото знаят за Българското възраждане и за будителите ни. А Пепър беше техен неотменим помощник.

"24 часа" присъства на този урок, на който младата преподавателка накара възпитаниците си да покажат какво знаят за възрожденското общество и за будителите.

Класната стая се превърна в стая на загадките,

а 7-класниците вървяха по стъпките на българските възрожденци.

"Нека видим какво ще ни каже роботът Пепър", обърна се към учениците Делева, която се дипломирала това лято.

"Внимание, млади историци. Аз съм Пепър и пристигам от 2126 г. Орденът на забравата е откраднал книгата на българската памет. 20 имена са изтрити от моя архив. Останали са 5 тайни ключа. За да ги намерите, трябва да свържете лицата, делата, книгите, местата и времето. Разполагате с 40 минути. Историята разчита на вас", призова ги роботът, с който разполага учебното заведение. Историята разчита на вас, каза роботът на седмокласниците в ОУ "Кочо Честименски" и те се заловиха с разгадаване на загадките. Снимка: Радко Паунов

И започна надпревара между 5-те отбора. Те подреждаха факти, разсъждаваха и най-важното - изследваха самия исторически процес.

Всяка група от класа правеше свое разследване

При верен отговор получаваше указание от учителката. Всеки отбор разполагаше с голям плик. В него имаше 5 задачи, които трябваше да изпълнят.

"Когато ги решите, ще ми ги кажете на мен, за да ви дам насоки как да намерите следващия ключ и така да помогнете за откриването на загадките", обясняваше Делева. Преподавателката Александра Делева вдъхнови своите ученици и те направиха пълна възстановка на исторически събития по указание на робота Пепър. Снимка: Радко Паунов

В пликовете имаше интервю с будител, без да е посочен кой е той. Учениците трябваше да го разпознаят. А също и фалшив архив, който трябваше да коригират с правилните дати. Имаха и част от произведение, на което бяха длъжни да разберат кой е неговият автор. А също така разполагаха и със снимка на историческа сграда, която трябваше да кажат каква е и да я поставят на картата на България.

"Започвате", каза преподавателката и всички трескаво отвориха пликовете.

"Произведението, което ни се падна, е "На прощаване" от Христо Ботев", обади се Анна Ангелова от името на нейния отбор.

"Как познахте", попита учителката. "Учили сме го по литература", отвърна Анна и зачете първите строфи, като разказа подробности за поета и революционер Христо Ботев. Младата учителка Александра Делева умело ръководеше учебния процес, свързан с урок за будителите. Снимка: Радко Паунов

"Будителят от интервюто е д-р Петър Берон", продължи момичето. И допълни, че той е бил лекар, учен и създател на "Рибния буквар". От третата улика разпознали на снимката Хилендарския манастир. Така и другите

отбори разгадаха своите будители, посочвайки сведения за тях

Например момче разпозна в интервюто Иван Вазов, давайки пълни сведения за Патриарха на българската литература.

В ескейп стаята бяха наредени портрети на Каравелов, Левски, Петко Славейков, Софроний Врачански. Настана бъркотия, защото отборите тръгнаха да търсят писма зад самите портрети. Там се криеха следващите загадки.

"Госпожо, намерихме го. Георги Раковски. Участвал е в Първата българска легия и е роден в Котел. По тези 2 улики разбрахме, че е нашият будител", отговори ученик. "А какви фалшиви архиви открихте", попита Делева. "Пише, че 1824 г. Софроний Врачански издава "Неделник", а правилната година е 1806-а. Посочено е също, че през 1846 г. Добри Желязков дава началото на първата българска фабрика в Сливен, а вярната година е 1834-а", уточни младежът.

"Добре, вашият отбор също се справи. Да видим другите", насочи се Делева към останалите. Как стигнахте до това заключение, питаше след всеки отговор учениците младата преподавателка Александра Делева. Снимка: Радко Паунов

"Беше ви даден откъс от произведение. Кое е то", попита тя друг отбор. "История славянобългарска", отвърна 7-класничка. "Как разбрахте", пита преподавателката. "По началния текст "О, неразумний юроде, поради что се срамуваш да се наречеш българин", отвърна ученичката.

Следващата ви задача е да откриете една сграда. Коя е тя,

продължи Делева. "Фабриката на Добри Желязков в Сливен", отвърна ученик. И постави снимката на картата.

Истинска суматоха настана при последната загадка: "На 4 крака стоя, без да тръгвам, ви крепя. Над мен задачата реши, под мен следите потърси". Оказа се, че пликът е под един от чиновете. В него имаше ключови думи и цифри, които, подредени, посочват датата, месеца и годината с приключването на Българското възраждане. Това е 3 март 1878 г. Учениците от ОУ "Кочо Честименски" много харесват робота Пепър и дори го наричат Петър. Снимка: Радко Паунов

"Целта на този урок е да покажем в реална среда как е възможно чрез игра учениците да учат и да е интересно за тях", обясни пред "24 часа" младата преподавателка.

Директорката Златка Алдженаби я поощри най-вече затова, че в урока за будителите е успяла да вплете материали от историята, литературата и географията.

"Това е начинът да запазим интереса към историята, защото

новото поколение се интересува от различни неща

и ако не се адаптираме към тях, материалът ще си остане само в учебниците", коментира Сияна Грамадникова от Историческия музей в Пловдив. Тя е състудентка на Делева и преди урока представи с мултимедия на 7-класниците как Пловдив прави културния скок през XIX в., пренасяйки от Запад културата, книжовността и промяната в манталитета.

Тя се спря на модата, който навлиза в Пловдив в средата на XIX век. И цитира Любен Каравелов, според когото в този град достойнството на човек се мери по облеклото. Мъжката интелигенция отхвърля антериите, поясите и ги заменя с европейски сюртук. На мода идват лачените обувки, бастунът и златните верижки.

"Появяват се пловдивските кокони, облечени по виенската мода. Жената излиза в обществото. Екатерина Каравелова е била впечатлена от пловдивчанки, които по думите й по цял ден стояли на клюкарника и на бисквитки и кафе обсъждали обществото", посочи Грамандникова. Учениците приковано я слушаха. Тя разказа, че женската прическа по онова време се променя в стил "Дуале".

Идват журовете и соаретата, които са се провеждали в къща "Георгиади".