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Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев за срещите си из страната, сигурността, децата и отговорността на президентската институция

- Г-н Кандев, какво ви направи най-силно впечатление от срещите с хората в цялата страна?

- Разговорите след събитията, когато камерите вече ги няма. Хората вече ми казват, че започват да се страхуват да излизат вечер. Родители в различни градове говориха за наркотиците и агресията към децата им.

По Черноморието хората се тревожат и за сигурността, и за поминъка си. Навсякъде чувах различни истории, но един въпрос: “На кого можем да разчитаме?”

Хората не очакват чудеса. Искат държавата да си върши работата.

- Вие идвате от МВР. Къде според вас започва сигурността?

- Не от отчета след поредното престъпление, а много по-рано - от превенцията. Полицията трябва да разследва и да задържа извършителите, но

добрата работа е и да предотвратиш бедата

Обучаван съм в Академията на ФБР и съм виждал колко важна е връзката между институциите. Когато едно дете е в риск, родителят, учителят, социалният работник и полицията не бива да действат като отделни светове.

Колкото до върховете на държавата, крайно време е да се получи отговор на въпроса: Как защитаваме децата си, като допускаме наркодилъри да бъдат освобождавани и да се движат свободно сред тях? Това трябва да спре.

- Затова ли обявихте инициативата РАМО?

- Да. РАМО означава “Разпознаване”, “Адекватна намеса”, “Механизми за подкрепа” и “Отговорност”.

Искам учителят да знае как да подаде сигнал, родителят - към кого да се обърне, а институциите - кой отговаря и как проследява случая. Има много добри специалисти и организации, но усилията им са разпокъсани.

Не предлагам нова бюрокрация, а система, която да ги свърже. Не можем да чакаме трагедия, за да се сетим за децата.

Андрей Гюров и Георги Кандев при представянето на инициативния им комитет.

- Но вицепрезидентът не управлява МВР и социалните служби.

- Разбира се - не бих обещал правомощия, които нямам. Може обаче да събере хората, които отговарят за даден проблем, да даде публичност на решенията и да настоява да бъдат изпълнени.

Точно това виждам като своя роля - да свързвам институциите и гражданите,

вместо да слушаме поредното “това не е наша работа”. Сигурността на народа ни и безопасността на улиците са най-важното за укрепването на нацията ни.

- Защо решихте да напуснете МВР, вместо да запазите възможността да се върнете?

- Защото така разбирам личната отговорност. Не излязох в неплатен отпуск с цел да си запазя службата за след изборите, а напуснах. Не исках да влизам в тази кампания с резервен изход към държавната служба.

Човек трябва да стои зад решенията си, особено когато са трудни

С това отношение съм работил и в системата и с него влязох в публичния живот.

- Какъв тандем сте с Андрей Гюров, как се допълвате?

- Съвместната работа укрепва отношенията между хората. Той има опит във финансите, икономиката и образованието, аз - в сигурността и работата на терен.

Общото е разбирането, че институциите трябва да служат на хората, а законът да важи еднакво за всички. Това ни превърна в изключително ефективен тандем, който ще пренесем и в президентството, за да защитаваме народа си с цената на всичко.

- Какъв е вашият извод в края на кампанията и какво бихте казали на хората?

- Срещнах много разочарование, но и много хора, които не са се отказали от България. Искат да работят, да отглеждат спокойно децата си и да виждат, че някой носи отговорност, когато държавата не работи. Нещо повече: хора, които могат да заставят държавата да работи в интерес на народа.

Президентът и вицепрезидентът не могат да решат всичко сами. Но могат всеки ден да показват, че властта не е привилегия, а задължение към хората.