Несебър помага на хора с аутизъм да си намерят работа

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Равните възможности за всеки са мерилото за едно общество, казва кметът Николай Димитров

Община Несебър прави важна крачка за приобщаване на хората с аутизъм и интелектуални затруднения към обществото. Местната администрация ще участва като ключов партньор в международния проект "От дневната грижа към заетостта: Изграждане на трансграничен мост за аутизма", финансиран по програма "Еразъм+", Ключова дейност KA210-ADU – "Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни".

Инициативата ще насърчава развитието на умения и възможностите за трудова реализация на пълнолетни хора с аутизъм и интелектуални затруднения

"Социалната подкрепа освен грижа трябва да създава и възможности за развитие,

самостоятелност и пълноценно участие в обществения живот. Всеки човек има способности и потенциал, които трябва да бъдат насърчавани.

Затова е важно да се изгражда среда, в която хората с увреждания получават не само подкрепа, но и реални възможности за професионална реализация и достоен живот", казва кметът на Несебър Николай Димитров.

Партньори на общината в инициативата са община Чорлу и турската асоциация Tobdesder, която работи в подкрепа на хората с аутизъм и специални потребности.

Основната цел на проекта е да се подобрят грижите и възможностите за развитие на умения и трудова реализация на хора над 18 г. с интелектуални затруднения. Чрез обмен на опит и добри практики партньорите ще работят за повишаване на професионалния капацитет на специалистите и за прилагане на ефективни модели за социално включване и подкрепена заетост, казаха от общината. Кметът на Несебър Николай Димитров

Рамката на международното сътрудничество предвижда дейности в 3 направления. Едното е свързано с обмяната на опит и предвижда Несебър да е домакин на учебно посещение, където

турските партньори ще се запознаят със социалната инфраструктура и организацията на работа

На свой ред екипът на морската община ще посети Чорлу, за да проучи техния опит в сферата на подкрепената заетост и коучинга за работа на реални работни места.

По второто направление за взаимодействие с турските партньори се планират практически семинари и онлайн срещи. Те са свързани с организиране на съвместни обучения в България и Турция за развиване на социални и трудови умения у целевата група.

Създаване на методическо ръководство е другата важна насока, по която ще работят Несебър и Чорлу. Крайният резултат предвижда разработване на

практически наръчник на български, турски и английски език,

който ще проследява целия път от дневната грижа до успешното адаптиране на работното място на хората с аутизъм. Постигнатите резултати и опит ще бъдат представени на заключителна конференция с участието на други общини, неправителствени организации, семейства и работодатели.

Проектът се финансира изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ, като за реализиране не е необходимо съфинансиране от страна на община Несебър, уточниха от кметството.

Общинарите са категорични, че участието в тази инициатива

ще утвърди града като пример за добра практика

в предоставянето на социални услуги на международно ниво и ще осигури иновативни инструменти за местните специалисти в подкрепа на хората с увреждания.

Междувременно община Несебър се включи активно в кръводарителска акция "Заедно можем да спасяваме животи", организирана от Центъра за трансфузионна хематология в Бургас. Тя се проведе на 28 октомври в Здравната къща в града, където се отзоваха доста желаещи да дарят.

Преди акцията общината излезе с емоционален призив към гражданите да се включат активно в кръводаряването.

"Нека покажем, че силата на една общност се измерва и с готовността да помага, когато човешкият живот е заложен на карта", призоваха от общината своите съграждани. Вчера

в града се проведе и безплатен високотехнологичен очен скрининг

с помощта на изкуствен интелект.

Инициативата, която е част от информационната кампания "Виж очите си навреме" и е насочена към превенцията и ранното откриване на социалнозначими очни заболявания, бе осъществена със съдействието на общината.

През мобилния кабинет, разположен на централни места, преминаха десетки граждани над 50 г. и страдащи от диабет.

Община Несебър провежда активна социална политика

На нейна територия успешно функционират редица подкрепящи звена и центрове, сред които Център за обществена подкрепа, за социална рехабилитация и интеграция за деца, за пълнолетни с увреждания, Домашен социален патронаж, предлага се и услугата "Топъл обяд".

На разположение на гражданите по механизма "Лична помощ" са 320 асистенти, по линия на "Асистентска подкрепа" 43-ма асистенти обслужват граждани, а по "Иновативни здравно-социални услуги" 42-ма домашни помощници подкрепят десетки потребители.

На територията на общината се предлага и модерната услуга "Телекеър" за дистанционно наблюдение.