Роден 750 грама, Антонио вече е на близо 2 г. и расте здраво и щастливо дете

3 бебета с тегло под 1 кг се отглеждат в УМБАЛ-Бургас

Антонио се е родил едва 750 грама, но вече е на година и 10 месеца. Момченцето се развива съвсем нормално и любопитно гледа лекарите в УМБАЛ - Бургас.

Малкият бе доведен здрав и в добро настроение от родителите си на контролен преглед в Отделението по неонатология към университетската болница, където спасили живота му, след като се появил на бял свят в края на петия месец.

Днес той се развива като всяко друго нормално дете, радват му се медиците в бургаската болница.

Лекари обясниха, че раждане в толкова ранна гестационна седмица е на границата между раждането и аборта.

Според действалите преди 2 г. медицински стандарти бебе с тегло под 800 грама, родено преди 26-ата седмица, е трябвало да преживее поне 3 денонощия, за да бъде отчетено като живородено. Ако не успеело, случаят се регистрирал като аборт.

Днес медицината е напреднала толкова, че неонатолозите успяват не само да спасят живота на такива деца, но и да им дадат възможност да растат и да се развиват нормално, увериха се с Антонио лекари и близки.

"Истинският успех на нашата работа не е просто детето да оцелее, а да живее без усложненията и последиците от преждевременното раждане и изключителната незрялост на тези деца", коментира шефката на Отделението по неонатология д-р Стилияна Томова. Лично тя проследява малкия Антонио от раждането до днес.

3 бебета с тегло под 1 килограм се отглеждат в момента в неонатологията на държавната болница. Отделението е с най-високото, трето ниво на компетентност, което позволява там да се лекуват и отглеждат новородени с екстремно ниско тегло, тежка недоносеност и сериозни здравословни проблеми.

Около 300 бебета, което е близо 20% от новородените в УМБАЛ - Бургас, се нуждаят от грижи всяка година. Преди да се приберат вкъщи, някои от тях са прекарвали месеци в отделението. Такъв е бил случаят с Антонио, който днес се е върнал в отделението като живо, здраво и щастливо дете.