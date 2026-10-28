Военен кораб работи в района на преобърнатия Khoryv, може да бъдат предприети крайни мерки

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Корвета "Решителни" от състава на Военноморските сили работи в района на преобърнатия кораб Khoryv („Хорив").

По информация на Maritime.bg е възможно да бъдат предприети крайни технически мерки. Преобърналият се дрейфащ съд е изключително сериозна опасност за корабоплаването.

Преобърнатият при военна атака кораб Khoryv навлезе изключителната икономическа зона на България в Черно море. Информацията бе докладвана снощи около 21:00 ч., когато плавателният съд е забелязан на 13 морски мили източно от нос Сиври Бурун – най-северният нос на българското Черноморие.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове. Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него, посочиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Нефторудовозът беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.