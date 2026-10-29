Архитектите Ния Темиз и Калин Тихолов заедно в над 50 мащабни проекта

Преподавателят ѝ е напуснал управлението на нейно дружество с индустриални паркове до Пловдив през 2024 г., строят луксозни затворени комплекси в полите на Витоша

В няколко компании се преплитат интересите на архитектите Ния Темиз и Калин Тихолов, показа проверка на “24 часа”. Спорове за общия им бизнес е в основата на убийството на Слави Бинев според разследването. Във вторник съдът остави за постоянно в ареста съпруга на Ния Темиз Еюп, а тя се оказа в Турция, където заминала след посещението на Пламен Дишков-Кела в офиса ѝ (за него виж по-долу).

Слави Бинев е бил медиатор между Тихолов и Ния Темиз, но в съда не стана ясно за какво точно са спорили. Според запознати става дума за имоти в общи фирми. Ния Темиз е дъщеря на Стоян Янев, който е бил главен архитект на София от 1996 г. по времето на кмета Стефан Софиянски, а през 2005 г. подаде оставка, когато градоначалник стана Бойко Борисов. По това време Ния Янева вече е завършила архитектура в УАСГ, където преподавател е приятелят и колегата на баща ѝ Калин Тихолов.

Година след смъртта на Стоян Янев през 2015 г. Ния и арх. Тихолов стават съдружници в компанията “Рухаус”. Техен равен партньор е Евгени Рафаилов, също архитект и преподавател в УАСГ, а най-малък дял в дружеството има бизнесменът Димитър Цоцорков. Оттогава “Рухаус ” ООД започва изграждането на луксозни затворени комплекси и жилищни сгради в “Малинова долина” в София. След това основават дъщерно дружество, с което вдигат още по-голям комплекс на бул. “Черни връх”, близо до околовръстното шосе. Следват големи строителни проекти по централни столични булеварди, а по-късно и в кварталите в периферията на столицата. Отделно имат бизнес и в Пловдив. Някои от най-мащабните проекти още се строят или са на етап проектиране. Един от тях е с 33 еднофамилни къщи до Ботаническата градина в “Драгалевци”, в полите на Витоша. Имат проект и за затворен комплекс до Долни Лозен и на много други места.

До март 2024 г. Калин Тихолов е в управителния съвет и на дружество, собственост на Ния Темиз, което е построило и управлява два индустриални парка до Пловдив. Освен с Калин Тихолов Ния Темиз има общи фирми и с други известни хора като Красимир Стойчев например. Архитект Калин Тихолов започва бизнес с Ния Темиз година след смъртта на баща ѝ Стоян Янев.

Слави Бинев няма общ бизнес с Калин Тихолов, но е бил съдружник с Ния Темиз във фирма “Енвико”, регистрирана през 2024 г. Техен съдружник е Чавдар Чернев, който е бил директор на СДВР в началото на демократичните промени, а след това развива бизнес със знакови фигури от прехода.

Ния Темиз не е разпитвана

по разследването за убийството на Слави Бинев и е обявена за издирване като свидетел. Освен партньори в бизнеса семействата на Ния Темиз и Слави Бинев са били изключително близки, стана ясно от пост във фейсбук на общата им приятелка Ваня Червенкова.

“Ния беше за него повече от приятелка. Той я приемаше почти като сестра,

като част от семейството си. Еюп беше човек, на когото Слави отваряше врати. Представяше го на влиятелни хора, помагаше му в деловите среди, защитаваше го. Доверяваше му се. Допускаше го до своя дом, до своето семейство, до най-близкия си кръг”, написа бизнесдамата. Тя разказва, че е била съдружник с обвиняемия за убийството Еюп Темиз. Имали фирма в Турция, наели офис в престижен район и започнали работа, но постепенно разбрала, че Еюп не е това, за което се представя. Научила и за връзката му с екстремистите от “Сивите вълци”. След като се разделили, Червенкова много пъти предупреждавала Бинев за Темиз и жена му, но той не я послушал. Погребението на жертвата е в събота.

Ще ме прочетеш от дупката, в която се криеш в Турция! Ти верно ли вмени на Еюп, че Слави заплашва теб и децата? Къде останаха съвестта, приятелството и благодарността?, пита Червенкова Ния Темиз за информацията, която изтече от мярката за неотклонение на мъжа ѝ. Бизнесдамата загатва, че знае за отношенията на Ния с Калин Тихолов, но не може да си обясни как се е стигнало до убийство на толкова близък човек. Според Червенкова Еюп Темиз е действал емоционално при убийството на Бинев заради разговора със съпругата си от Турция.

Българската федерация по таекуондо съобщи в сряда, че поклонението пред президента им ще е в храма “Св. София” в събота сутринта - точно седмица, след като беше убит.

Пламен Кела – от лидер на СИК в Бургас през VIP затворник до редови гражданин

Допреди няколко години името на 50-годишния Пламен Дишков - Кела, който се оказа замесен в спора между архитектите и съдружници Ния Темиз и Калин Тихолов, беше постоянно в медиите най-вече заради неволите му около делото за убийството на бургаския бизнесмен Димитър Стаматов - Мастара, застрелян със снайпер в сърцето на 21 ноември 2002 г. За последно за процеса се чу през 2020-2021 г., когато Бургаският окръжен съд оправда Кела, а ВКС върна делото.

Той е роден през 1976 г. и като дете тренира бокс в клуб “Черноморец”, възпитаник е на бургаското спортно училище. Вероятно покрай спорта пред 90-те години на миналия век се запознава с хора от тогавашната групировка СИК и става нейният човек в Бургас, при това доста влиятелен. Представител е и на дружеството “Интерпетролиум”, собственост на един от основателите на СИК - Стоил Славов, взривен през 2004 г. По онова време инвестира в заведения, недвижими имоти и земи. В края на 90-те години започва враждата му с Димитър Желязков - Митьо Очите, който пък минава за човека на ВИС в Бургас. Друг, с когото Кела е в конфликт, е местният месарски бос Димитър Стаматов - Мастара. През 2001 г. бомба ранява Кела, а година по-късно снайперистът Бойко Стоянов от 81 метра прострелва в сърцето Мастара, докато се любувал на строежа на новия си хотел. Пламен Дишков-Кела (в дясно) в съда

Арестуваният Стоянов, който през 2015 г. беше пуснат предсрочно от затвора, казал, че поръчката дошла от Пламен Кела. Той пък напуска страната като част от делегация за спортно събитие в Полша. Обявен е за издирване от Интерпол на 12 декември 2002 г. 3 години по-късно е заловен на летище в Германия по обвинение, че използва фалшиви документи. Осъден е във Франкфурт и по-късно е освободен поради липса на присъда от България. През 2007 г. ВКС го осъжда задочно. На 18 юли 2008 г. е издадена европейската му заповед за арест. Задържан е на 24 август 2011 г. в португалския град Каскайс. След 9 г. в неизвестност, на 5 януари 2012 г. е екстрадиран в България.

Докато е зад решетките, двама шефове на бургаския затвор се разделят с поста заради него. Единият, защото в килията на Кела са намерени таблети, телефони и устройства за интернет. Другият, след като му позволява да освежи килията си и да я оборудва с душ кабина, нов теракот и ламинат, изолация на прозорците и оптичен кабел за цифрова телевизия. По-късно в дело се твърди, че бил оставен нарочно да влиза в интернет, за да се види с кого комуникира, а устройствата не били негови. През 2013 г. напуска затвора, защото здравето му се влошава.

Процесът за убийството на Мастара пък започва отначало през 2016 г. После две инстанции го оправдаха, а през 2021 г. ВКС върна делото за ново разглеждане.

В момента е редови граждани, който има малка фирма за консултантски услуги.