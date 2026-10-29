Архитектите Ния Темиз и Калин Тихолов заедно в над 50 мащабни проекта

Преподавателят ѝ е напуснал управлението на нейно дружество с индустриални паркове до Пловдив през 2024 г., строят луксозни затворени комплекси в полите на Витоша
В няколко компании се преплитат интересите на архитектите Ния Темиз и Калин Тихолов, показа проверка на “24 часа”. Спорове за общия им бизнес е в основата на убийството на Слави Бинев според разследването. Във вторник съдът остави за постоянно в ареста съпруга на Ния Темиз Еюп, а тя се оказа в Турция, където заминала след посещението на Пламен Дишков-Кела в офиса ѝ (за него виж по-долу).
Слави Бинев е бил медиатор между Тихолов и Ния Темиз, но в съда не стана ясно за какво точно са спорили. Според запознати става дума за имоти в общи фирми. Ния Темиз е дъщеря на Стоян Янев, който е бил главен архитект на София от 1996 г. по времето на кмета Стефан Софиянски, а през 2005 г. подаде оставка, когато градоначалник стана Бойко Борисов. По това време Ния Янева вече е завършила архитектура в УАСГ, където преподавател е приятелят и колегата на баща ѝ Калин Тихолов.
Година след смъртта на Стоян Янев през 2015 г. Ния и арх. Тихолов стават съдружници в компанията “Рухаус”. Техен равен партньор е Евгени Рафаилов, също архитект и преподавател в УАСГ, а най-малък дял в дружеството има бизнесменът Димитър Цоцорков. Оттогава “Рухаус ” ООД започва изграждането на луксозни затворени комплекси и жилищни сгради в “Малинова долина” в София. След това основават дъщерно дружество, с което вдигат още по-голям комплекс на бул. “Черни връх”, близо до околовръстното шосе. Следват големи строителни проекти по централни столични булеварди, а по-късно и в кварталите в периферията на столицата. Отделно имат бизнес и в Пловдив. Някои от най-мащабните проекти още се строят или са на етап проектиране. Един от тях е с 33 еднофамилни къщи до Ботаническата градина в “Драгалевци”, в полите на Витоша. Имат проект и за затворен комплекс до Долни Лозен и на много други места.
До март 2024 г. Калин Тихолов е в управителния съвет и на дружество, собственост на Ния Темиз, което е построило и управлява два индустриални парка до Пловдив. Освен с Калин Тихолов Ния Темиз има общи фирми и с други известни хора като Красимир Стойчев например.
Слави Бинев няма общ бизнес с Калин Тихолов, но е бил съдружник с Ния Темиз във фирма “Енвико”, регистрирана през 2024 г. Техен съдружник е Чавдар Чернев, който е бил директор на СДВР в началото на демократичните промени, а след това развива бизнес със знакови фигури от прехода.
Ния Темиз не е разпитвана
по разследването за убийството на Слави Бинев и е обявена за издирване като свидетел. Освен партньори в бизнеса семействата на Ния Темиз и Слави Бинев са били изключително близки, стана ясно от пост във фейсбук на общата им приятелка Ваня Червенкова.
“Ния беше за него повече от приятелка. Той я приемаше почти като сестра,
като част от семейството си. Еюп беше човек, на когото Слави отваряше врати. Представяше го на влиятелни хора, помагаше му в деловите среди, защитаваше го. Доверяваше му се. Допускаше го до своя дом, до своето семейство, до най-близкия си кръг”, написа бизнесдамата. Тя разказва, че е била съдружник с обвиняемия за убийството Еюп Темиз. Имали фирма в Турция, наели офис в престижен район и започнали работа, но постепенно разбрала, че Еюп не е това, за което се представя. Научила и за връзката му с екстремистите от “Сивите вълци”. След като се разделили, Червенкова много пъти предупреждавала Бинев за Темиз и жена му, но той не я послушал.
Ще ме прочетеш от дупката, в която се криеш в Турция! Ти верно ли вмени на Еюп, че Слави заплашва теб и децата? Къде останаха съвестта, приятелството и благодарността?, пита Червенкова Ния Темиз за информацията, която изтече от мярката за неотклонение на мъжа ѝ. Бизнесдамата загатва, че знае за отношенията на Ния с Калин Тихолов, но не може да си обясни как се е стигнало до убийство на толкова близък човек. Според Червенкова Еюп Темиз е действал емоционално при убийството на Бинев заради разговора със съпругата си от Турция.
Българската федерация по таекуондо съобщи в сряда, че поклонението пред президента им ще е в храма “Св. София” в събота сутринта - точно седмица, след като беше убит.
Пламен Кела – от лидер на СИК в Бургас през VIP затворник до редови гражданин
Допреди няколко години името на 50-годишния Пламен Дишков - Кела, който се оказа замесен в спора между архитектите и съдружници Ния Темиз и Калин Тихолов, беше постоянно в медиите най-вече заради неволите му около делото за убийството на бургаския бизнесмен Димитър Стаматов - Мастара, застрелян със снайпер в сърцето на 21 ноември 2002 г. За последно за процеса се чу през 2020-2021 г., когато Бургаският окръжен съд оправда Кела, а ВКС върна делото.
Той е роден през 1976 г. и като дете тренира бокс в клуб “Черноморец”, възпитаник е на бургаското спортно училище. Вероятно покрай спорта пред 90-те години на миналия век се запознава с хора от тогавашната групировка СИК и става нейният човек в Бургас, при това доста влиятелен. Представител е и на дружеството “Интерпетролиум”, собственост на един от основателите на СИК - Стоил Славов, взривен през 2004 г. По онова време инвестира в заведения, недвижими имоти и земи. В края на 90-те години започва враждата му с Димитър Желязков - Митьо Очите, който пък минава за човека на ВИС в Бургас. Друг, с когото Кела е в конфликт, е местният месарски бос Димитър Стаматов - Мастара. През 2001 г. бомба ранява Кела, а година по-късно снайперистът Бойко Стоянов от 81 метра прострелва в сърцето Мастара, докато се любувал на строежа на новия си хотел.
Арестуваният Стоянов, който през 2015 г. беше пуснат предсрочно от затвора, казал, че поръчката дошла от Пламен Кела. Той пък напуска страната като част от делегация за спортно събитие в Полша. Обявен е за издирване от Интерпол на 12 декември 2002 г. 3 години по-късно е заловен на летище в Германия по обвинение, че използва фалшиви документи. Осъден е във Франкфурт и по-късно е освободен поради липса на присъда от България. През 2007 г. ВКС го осъжда задочно. На 18 юли 2008 г. е издадена европейската му заповед за арест. Задържан е на 24 август 2011 г. в португалския град Каскайс. След 9 г. в неизвестност, на 5 януари 2012 г. е екстрадиран в България.
Докато е зад решетките, двама шефове на бургаския затвор се разделят с поста заради него. Единият, защото в килията на Кела са намерени таблети, телефони и устройства за интернет. Другият, след като му позволява да освежи килията си и да я оборудва с душ кабина, нов теракот и ламинат, изолация на прозорците и оптичен кабел за цифрова телевизия. По-късно в дело се твърди, че бил оставен нарочно да влиза в интернет, за да се види с кого комуникира, а устройствата не били негови. През 2013 г. напуска затвора, защото здравето му се влошава.
Процесът за убийството на Мастара пък започва отначало през 2016 г. После две инстанции го оправдаха, а през 2021 г. ВКС върна делото за ново разглеждане.
В момента е редови граждани, който има малка фирма за консултантски услуги.