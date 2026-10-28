Дронове удариха 5-и кораб до нашия бряг, докато военни министри мислеха в София как да пазят Черно море (Обзор)

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Капитан: Значителна ескалация, за пръв път удрят контейнеровоз

Пети кораб - този път контейнеровоз, бе ударен близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море.

“Контейнеровозът е бил ударен от 3 морски дрона в прилежащото море на България - на 17 морски мили югоизточно от Шабла”, съобщи министър Димитър Стоянов в изявлението си след края на срещата.

“Контшип Джет” е под флага на Либерия, плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния. Дълъг е 160 м, широк е 25 и има товароподемност от 18 108 метрични тона.

18-те членове на екипажа му са спасени успешно при съвместна операция на транспортното, военното министерство и МВР. 14 от моряците са филипинци, а 4-ма - украинци.

Самият кораб остана на вода, но гори. Превозвал е 421 контейнера, над

20 от които са паднали в морето

В тях са били превозвани запалими газове, нетоксични незапалими газове, запалими течности и други опасни вещества.

Досега не е бил удрян контейнеровоз, това е значителна ескалация, коментира президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани кап. Димитър Димитров.

На фона и на този случай военният министър Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега как трите страни да пазят сигурността в морето и да осигурят свободата на корабоплаването. Постигнато е съгласие за създаване на механизъм за координация, който да включва регулярни консултации и обмен на информация, обяви Стоянов. С декларация бяха осъдени атаките срещу търговски кораби в Черно море и бе отправен призив за прекратяването им.

“Чрез провеждането на чувствителна и внимателна дипломация

трябва да избягваме подходи, които биха увеличили напрежението и опасността в региона

От съществено значение е да се вземат рационални решения както на тактическо, така и на стратегическо ниво”, каза турският военен министър Яшар Гюлер. А румънският Щефан-Раду Опреа определи атаките, включително и тази до нос Калиакра, като опасна ескалация на рисковете, породени от руската агресия срещу Украйна.

Тристранната среща бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния. На 23 октомври пък товарният кораб “Хорив” бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.