Прокуратурата подхвана “спешното” укрепване на 84 свлачища, което се влачи от 2019-а (Обзор)

Това беше първият от трите големи инхаус договора на "Автомагистрали"

Прокуратурата започва проверки на договорите за ремонт на 84 свлачища за над 411 милиона лева, подписани преди повече от 6 години по време на третото правителство на Бойко Борисов.

Държавното обвинение съобщи в сряда, че са постъпили материали от ДАНС, съдържащи данни за евентуално извършени престъпления при сключване на договорите между Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД и строителни дружества. Преди няколко месеца Софийската градска прокуратура е възложила на ДАНС общо 84 отделни проверки, съобщи държавното обвинение.

Според предоставените от ДАНС материали “Автомагистрали” е сключила 129 договора с външни изпълнители – частни строителни фирми, на обща стойност 411 666 287,96 лв. без ДДС. Предмет на проверките са данни за възможно заобикаляне на изискванията за възлагане на обществени поръчки, начина на избор на изпълнителите, превъзлагането на дейности и извършените авансови плащания.

Прокуратурата съобщава, че ще се изясняват действително извършените дейности по всеки от обектите, етапът на изпълнението им и разходването на предоставените средства.

Това е на практика подробна проверка на първия от общо трите големи инхаус договора,

с които навремето АПИ преведе пари на “Автомагистрали”, а фирмата избра по свои правила фирми, които да свършат дейностите, без да се прибягва до класическа обществена поръчка. Другите два договора са за скоростния път Видин - Ботевград и довършването на магистрала “Хемус”.

До момента официалната информация от АПИ гласи, че от 84-те свлачища са укрепени само 3. Едното е това по пътя до Рилския манастир, който бе оправен още през 2021 г. и бе тържествено открит от тогавашния премиер Бойко Борисов. Но после отново се срути и чак през 2023 г. бе изграден полутунел.

Сметната палата установи още през 2021 г., че държавната компания “Автомагистрали”

не е изразходвала ефективно,

конкурентно и прозрачно публичните средства както за свлачищата, така и за Видин - Ботевград и “Хемус”. Специално за свлачищата бе установено, че авансово са платени 188 млн. лева, което прави към 95 млн. евро. Техният доклад беше изпратен преди 5 години на прокуратурата, но няма публична информация държавата досега да е предприела някакви мерки.

Проверката на прокуратурата най-вероятно ще се прави предимно по документи, тъй като до реални строителни дейности по укрепването на свлачищата никога досега не се е стигало и

няма какво да се проверява на място

За да се укрепи свлачище, първо трябва да се направи проект, което е задължение на “Автомагистрали” ЕАД. Когато регионален министър беше Виолета Комитова в първия служебен кабинет на Радев, тя твърдеше, че по-голямата част от тези 84 свлачища дори не са регистрирани като такива, независимо че мотивите за отпускането на парите бяха, че се налагат спешни ремонтни дейности.

