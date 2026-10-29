Лъжат с кокошки в двора за осигуровки, а вдовици крият нови съпрузи за по-висока пенсия

Мамят със стаж от отвъдното, сливат болнични с отпуск

Плащат ниски осигуровки за кратко, за да получават дълги обезщетения

Над 100 души крият чужбинска пенсия, за да вземат пари за безработица в Кърджали

С кокошки в двора, стаж от отвъдното и криене на умрели, но нови съпрузи. Това не е сюжет от абсурдна комедия, а част от нелепите опити на български тарикати да измамят Националния осигурителен институт (НОИ), за да вземат пенсия или обезщетение.

В креативността си българинът често замесва флората и фауната. През годините доста разпространен бе сценарият да се представят за големи земеделски стопани или тютюнопроизводители. Причината е, че така могат да се самоосигуряват за малки суми и кратки периоди, но за сметка на това да получават обезщетения за майчинство и болнични. Според закона това може да са само производители, които продават продукцията си, но инспекторите в НОИ и полицията в Кърджали са установили няколко кокошки в двора за собствена консумация на яйца.

Общо са хванати 250 случая на фиктивни производители

През годините обаче тенденцията се обърна и тази схема почти не работи.

Каква бе измамата с животните? Те отиват и се регистрират като земеделски стопани. Минималният праг за тях бе 550,66 евро от 1 април 2025 г. до 1 август 2026 г. Месечната вноска на тази сума е около 128 – 150 евро. За майчинство например е нужна цяла година, а “вложението” е 1500 евро общо. За сметка на това общо през първите две години се взимат общо 11 475 евро обезщетения, или

“чиста печалба” от 10 хил. евро

Явно животните са на мода и в Русе, където майка на бебе до 2 г. е назначена за 1 месец с максимална заплата при фермер с едър рогат добитък. При проверката фермерът си признал, че тя въобще не е работила при кравите, а е назначена само за обезщетението, за да ѝ направи услуга.

Служителите в НОИ често се сблъскват с куриозни случаи. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Пълната лудница продължава със стаж от отвъдното. Кандидат-пенсионер без ден стаж от Кърджали е

пробвал да открадне самоличността на починал адаш в София

Първо пробва да представи такъв мним тютюнопроизводител, но инспекторите в НОИ го хващат и не му го признават.

Наглостта му обаче не спира дотук и намира удостоверение за стаж на друго лице със същите три имена.

За да прикрие следите си, той заличава целия му ЕГН и представя документа в НОИ като свой. При писмената проверка с осигурителя се оказва, че истинският притежател на документа е бил пенсионер от София, който е починал.

В Габрово хитър счетоводител пробвал да продава стаж от починал преди години шеф

Номерът му обаче не минал пред служителите на НОИ.

В Монтана пък 15 години стаж от втора категория представил гражданин. И там работодателят бил починал преди много години, а фирмата е закрита. Проблемът е, че вместо ЕООД е написал ООД, и така го хванали в измамата.

“Черната вдовица” е друга схема, при която съпрузи не декларират втори брак, за да продължат да получават парите от починали. Така дори вторият да почине те отново не съобщават, за да не връщат пари. Не толкова пресметлива е била дама от Родопите. “През юли тази година вдовица, получаваща добавка от пенсията на починалия си първи съпруг, изпраща упълномощено лице в ТП на НОИ – Кърджали, да подаде заявление от нейно име за отпускане на добавка от починалия ѝ втори съпруг. Проблемът е, че когато се е омъжила за него преди години, не е декларирала пред НОИ брака си, и така е избегнала да посочи важно обстоятелство, при което изплащането на отпуската добавка се спира. Заради тази си разсеяност тогава, ще трябва да връща хиляди левове сега” , разказват експертите от НОИ Кърджали, в последния бюлетин.

По закон правото на вдовишка добавка се прекратява автоматично от датата на новия брак. Ако получателят не подаде задължителната декларация за промяна в семейното положение, парите продължават да се превеждат по банковата му сметка. Преди години обменът на данни бе по-бавен, но сега НОИ извършва автоматични софтуерни засечки. Най-трудните за хващане случаи, които понякога остават скрити с години, са, когато вдовицата сключи нов брак в чужбина (например в Турция, Гърция или Испания) и този брак не бъде своевременно регистриран в българското консулство или община. Тогава измамата лъсва едва при ревизия или при подаване на документи за международна пенсия.

Експертите от НОИ в Търговище пък

хванали 32-ма дърводелци, които са назначени във фирма без стотинка приход

Тази схема е разкрита след ревизия и с нея източили 55 775 лв. за борса и майчинство.

Видинчанин пък подава заявление за инвалидна пенсия с ТЕЛК решение за трайно намалена работоспособност. В същото време от КАТ обявили, че той току-що е преминал медицински преглед за физическа годност за шофьор на МПС. И така НОИ хваща измамника и му отказва пенсия. Пак във Видин е разкрита схема схема, при която неизвестен извършител е съставил фалшиви амбулаторни листове за 13 души. С тях кандидатите са лъгали лекарите в ТЕЛК, че имат описаните заболявания, за да им бъдат отпуснати инвалидни пенсии.

Често се хващат и хора, които, докато са в болнични, работят на друго място

Друг номер за източване на средства е да се пускат болнични за 14 дни, а после кратък отпуск и отново болничен лист за 14 дни. Причината е, че личният лекар има право да издава такъв точно за две седмици. В Кърджали дори е засечен случай, при който съпрузи ползват отпуск за временна неработоспособност по едно и също време, издаден от един и същ личен лекар, но с коренно различни диагнози.

През 2025 г. са обжалвани 712 болнични листа, от които са отменени 498 за общо 9716 дни.

102-ма българи са прикрили пенсия за старост от чужбина, за да се пробват да вземат пари за обезщетение за безработица у нас

Те са хванати от експертите на НОИ в Кърджали в последните 2 г.

По закон получаването на пенсия за старост, независимо дали е от България, или от друга държава, автоматично лишава човек от правото да получава парично обезщетение за безработица. Те обаче попълнили грешно формуляра в бюрото по труда с опраданието, че е неволно допусната грешка.

След проверка пък шеф от областта попада в списъка на т. нар. рискови осигурители. Когато инспекторите тръгват да я проверяват заради конкретен кандидат за пенсия, фирмата се оказва неоткриваема, а НОИ сезира и МВР и успяват да вземат ведомостите от бивш управител. При проверката им установяват, че те са преправяни на ръка - хора, които вече вземат пенсия от тази фирма, изобщо ги няма във ведомостите за заплати, имена на реални работници са били трити и на тяхно място са дописвани други хора. Общо инспекторите подлагат на пълна проверка 161 души, ползвали пенсионни права от тази фирма. От тях 40 души вече са предадени на Районна прокуратура – Кърджали, за документна измама.

Кандидат-пенсионер пък представил 4 документа – два с невярно съдържание и два с двойно завишен стаж спрямо реалния. Чужд гражданин пък регистрирал фирма без дейност за получаване на жителство и назначава фиктивно 27 души. След напускането му данните продължават да се подават и 9 лица теглят неправомерно над 46 000 лв. за болнични, майчинство, безработица и пенсии.

Общо в областната прокуратура са предадени 252 случая, като установените надвзети пенсии са за близо 258 000 евро през последните 5 г. От предадените до края на миналата година случаи съдът е признал за виновни 53-ма души, като 16 от тях са с условни присъди, а 35 са освободени от наказателна отговорност и им е наложена глоба. Две от делата са прекратени по давност. Част от тях пък пробвали измамата и в чужбина.