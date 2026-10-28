Спекулации били твърденията, че контейнерите от кораба са опасни за околната среда (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител на Варна Марио Смърков подчерта, че към момента не може да потвърди информацията за опасен товар в контейнерите на кораба CONTSHIP JET, атакуван от дронове край Калиакра. Призова да не се спекулира, преди компетентните институции да извършат проверките си.

„Няма смисъл да спекулираме на тази тема. Има си отговорни институции, които ще проверят и ще потвърдят тази информация. Допускам, че по-скоро са спекулации", посочи той, отговаряйки на въпрос дали има опасност за околната среда заради контейнерите. Добави, че не може да потвърди дали са с опасен товар и дали са паднали зад борда.

Над 20 от контейнерите, превозвани на ударения кораб, са паднали в морето. В тях има "запалими газове, нетоксични незапалими газове, запалими течности и други опасни вещества", съобщи по-рано днес maritime.bg, позовавайки се на институциите.

Моряците от кораба, който пострада край нос Калиакра, са добре и пътуват към Морска гара – Варна, каза Смърков.

Всички 18 филипински граждани са добре, гръцкият корабособственик се е погрижил те да бъдат настанени за нощуване във Варна.

„Този хубав резултат показва, че действително сме организирали, най-вече военнослужещите и Гранична полиция, една чудесна спасителна операция с чудесен резултат", заяви той.

Моряците са филипински граждани. Предстои да бъдат изяснени подробностите около инцидента, както и обстоятелствата, при които контейнерите са паднали зад борда.

Няма и актуални данни за състоянието на плавателния съд. По последна известна информация корабът е пътувал от Хайфа към румънското пристанище Констанца. Областният управител уточни, че засега няма информация корабът да е потънал.

Корабът „CONTSHIP JET" е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба, съобщават от ВМС.

Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.