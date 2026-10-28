Трите дрона атакували кораба край Калиакра със скорост 26 възела. ВМС: Нямаме сили, които да реагират толкова бързо

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18 моряци са спасени, корабът е ударен три пъти и продължава да дрейфува

Корабите в района били предупредени

Три морски дрона са атакували контейнеровоза CONTSHIP JET край нос Калиакра, като са се движили със скорост около 26 възела. При ударите са образувани три пробойни в десния борд на плавателния съд, а около 20 контейнера са паднали зад борда и дрейфуват в морето.

Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов във Варна минути преди моряците от кораба да стъпят на суша. Всичките 18 членове на екипажа са спасени и в добро състояние. Те пристигнаха на Морска гара - Варна тази вечер. Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов

Информацията за приближаващите дронове е получена от френски морски патрулен самолет „Атлантик", който наблюдавал морските пространства в Черно море. Първоначално били забелязани два безекипажни катера на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие бил засечен и трети – на разстояние около 50 морски мили.

Дроновете се движели на запад към няколко кораба, преминаващи през района северно от Калиакра. Военноморските сили предположили, че плавателните съдове може да бъдат атакувани, и незабавно предали информацията на службите за управление на морския трафик. Корабите в района били предупредени и по радиоканал 16.

„Атаките се случиха. Първата беше в 12 часа, последвана от още два удара с надводните дронове срещу контейнеровоза", обясни контраадмирал Михайлов.

Трите удара са нанесени на около 16 морски мили източно от нос Калиакра, в изключителната икономическа зона на България, извън териториалното море.

Не е имало възможност дроновете да бъдат прихванати

Военноморските сили прекратили мероприятията, които провеждали в района и насочили към мястото на инцидента корветата „Решителни", фрегатата „Смели" и катер с бордови номер 223. Задачата им била да окажат помощ и да спасят екипажа при евентуална атака.

По думите на командира на ВМС обаче не е имало сили и средства в непосредствена близост, които да могат да достигнат навреме до дроновете и да ги унищожат.

„Ние нямахме сили и средства в близост до района, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат", заяви контраадмирал Михайлов.

Той обясни, че атаката се е развила в рамките на около час, а разстоянието е било твърде голямо, за да могат българските сили да реагират своевременно. Освен това нападението е станало в международни води.

Командирът на ВМС не се ангажира с предположения откъде са дошли дроновете. По думите му те могат да бъдат пуснати от различни места, а фактът, че са забелязани на определено разстояние от брега, не доказва произхода им.

20 контейнера с неизвестен товар дрейфуват в морето

Контейнеровозът е бил натоварен с общо 421 контейнера. При наблюдението на спасителната операция военнослужещите установили, че около 20 от тях са паднали зад борда.

Военноморските сили са излъчили навигационно предупреждение към мореплавателите за плаващите контейнери, които представляват опасност за корабоплаването.

Според информацията, получена от капитана на контейнеровоза, контейнерите са пълни с горива и други опасни товари класове товари като подробности тях не са неизвестни и не се знае какво точно има в контейнерите и дали са нарушени целостта и херметичността им.

Самият кораб остава на вода и продължава да дрейфа на мястото, където е бил поразен. Точното му състояние все още не може да бъде оценено.

Контраадмирал Михайлов уточни, че ударите са били в района на водолинията от десния борд, като при всяка от трите атаки дроновете са заходили от изток. По думите му предварителното предупреждение към екипажа вероятно е помогнало за спасяването на всички моряци.

Друг кораб остава преобърнат северно от Шабла

Военноморските сили продължават да следят и състоянието на друг кораб, който е преобърнат северно от Шабла. Корветата „Решителни" е изпратена да патрулира около него заради сериозната навигационна опасност.

Предстои да бъде преценено какви действия да бъдат предприети за плавателния съд.

Инцидентът с контейнеровоза отново поставя въпроса за възможностите на българските Военноморски сили да реагират при бързо развиващи се заплахи в Черно море.

„Този инцидент показва, че трябва да инвестираме повече във Военноморските сили", заяви контраадмирал Кирил Михайлов, като подчерта значението на корабите при лоши метеорологични условия.