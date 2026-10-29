Кого българите ще разпознаят като (раз)будителя на апатията?

Откъм партията на Радев се чуват по-ясни послания

Плъзна слух, че Василев и Пеевски ще се срещат, но и двете страни отричат

ДБ мислели за разговор с Борисов, но електоратът ще ги накаже. Нямат против тая работа да я свърши Гюров, той не желае помощ

ГЕРБ и кметовете им гледат май различно и прагматично към втория тур

На 1 ноември, когато телевизиите ще говорят за будителите, Илияна Йотова и Андрей Гюров ще разчитат да бъдат разпознати като раз(будители) на апатията. Тя беше причина на първия тур за президентските избори да гласуват едва 1,525 милиона българи.

Близо 500 000 гласуваха миналата неделя за кандидати, които не продължават на балотажа. Още толкова приблизително е електоратът на ГЕРБ и на ДПС общо, който не излезе на 25 октомври.

А едни над 800 хил. от тези, които направиха Румен Радев абсолютен победител на парламентарния вот през април, бяха пас преди седмица. (Друг дял от тях се завърнаха при “Възраждане” и още един-двама предишни свои избраници).

Така аритметиката за втория тур започва с едни 800 000 плюс още две вероятни групи избиратели по половин милион.

Отделно са онези малко над 1 милион гласоподаватели, които изпратиха на финала Илияна Йотова с Кирил Вълчев и Андрей Гюров с Георги Кандев. И които сега “служебно” броим като сигурни и във втория тур. Дано е така, иначе ще паднем под стойности на избирателната активност, които сериозно ще поставят въпроса за легитимността на институциите.

Но е ясно, че има сериозен резерв, от чието активиране зависи името на 7-ия президент

на България.

Видими са вече усилията, които между двата тура полагат не само управляващите начело с премиера и лидер на “Прогресивна България” Румен Радев за активизиране на подкрепата за Илияна Йотова.

За часове те разпространиха ясни послания: ние сме мирът и рушим порочния модел на сглобката. Много по-активно се разгръща и кампания в социалните мрежи, базирана на противопоставянето мир-война. Колкото и кратко да е времето, има вероятност това да вдигне част от избирателите на Радев и да наклони везните към Йотова/Вълчев.

В резерва ѝ са и гласовете на третите от 25 октомври - Костадинов/Волгин. “Всеки възрожденец има право сам да взема решенията си”, направи уговорката лидерът Костадин

Костадинов, но с категорично допълнение: Нито един няма да гласува за Гюров!

190 хил. са избирателите от миналата неделя за “Възраждане”, много от тях партията успя да си върне, след като бяха засмукани от априлската вълна “Радев”. Макар Костадинов да не го заяви явно, защото никой не поиска явно подкрепата му, очакванията са да отидат към Йотова. “Това е тяхно свободно право”, насърчи ги лидерът. И също заговори за връщане на сглобката - анализ на партията му показал, че “ГЕРБ и ДПС са дали на ПП-ДБ между 100 000 и 120 000 гласа - сглобката се върна на бял кон”.

Директно за подкрепа на настоящия президент призова Ивелин Михайлов, който събра 57 643 гласа миналата неделя.

Въпросът за електората на ГЕРБ и ДПС, който според социолозите може да реши победителя, няма обаче официален отговор три дни преди Деня на будителите, в който ще изберем президент.

Не гласуваха близо 70% от хората на ГЕРБ и 85% от ДПС

По данните на “Тренд” 47,6% от герберите са пуснали бюлетина за Гюров, 22,9 - за Йотова, 8,3% - за Костадинов, а 7,4% са маркирали “Не подкрепям никого”.

Първият сценарий е двете партии да не влязат и за второто полувреме, а пак да гласуват малък брой техни последователи. Че повечето от ГЕРБ ще си останат вкъщи, очаква математикът Михаил Константинов. (Виж по-долу какво още казва професорът.)

В ГЕРБ има крила, има недоволни от отказа да се издигне кандидат-президент, от стария “елит” или пък от новите реалности. Но

общото у всички е обидата, граничеща с омраза към ПП-ДБ

заради всичко, което чуват от тях по свой адрес.

В прав текст единствено бившият евродепутат Асим Адемов обяви защо гербери няма да гласуват за Гюров и припомни, че ПП/ДБ подкрепиха Радев на балотажа срещу проф. Анастас Герджиков - кандидата на ГЕРБ. После Бойко Борисов даде рамо на Васил Терзиев на балотажа в София, но това не промени отношението на ПП-ДБ към партията. “Каквито и реверанси да сме правили на ПП/ДБ,

те гледат към ГЕРБ с пренебрежение, ненавиждат ни

и ни мразят. За тях ние сме “мафия”, “тикви”, “мутри”, “тулупи” и т.н.”, обясни Адемов. И дори предупреди - ако Гюров спечели, “Промяната” и Радев ще направят “коалиция за приключването на ГЕРБ”.

Като капак в сряда шефът на НСО Емил Тонев напомни как Кирил Петков и Асен Василев сами са решили да арестуват в Банкя Борисов, без да чуят, че това е незаконно и погрешно.

Източник от “Демократична България” сподели, че ръководството обсъждало дали да се обърнат към Борисов

Но ако го направят, дори неофициално, избирателите ще ги накажат. На Гюров казали, че нямат против сам да потърси лидера на ГЕРБ. Финансистът обаче още вечерта на 25 октомври декларира, че няма да го направи.

Засега липсват основания да се очаква публично извинение за високомерието към електората на ГЕРБ - условие за подкрепа, което споменават някои депутати на Борисов. Липса и информация за какъвто и да е контакт с него.

Кметовете на ГЕРБ обаче по места вече са се сблъскали с “Промяната” в управлението на общините и не се усеща ентусиазъм да съдействат в битката за президент. Това са кметовете отличници и прагматици - знаят как да работят по проектите си с централната власт и умеят да намират добрия тон. Да не забравяме и няколко знакови лица от тях, които бяха при учредяването на комитета на Йотова.

А с номера на Борисов в момента “няма връзка” дори за неговите хора, които твърдят, че това пък усложнява тяхната комуникация с електората за по-ясно послание как да се гласува.

Иначе коалиционният им партньор със символична тежест СДС подкрепи Гюров.

Или да си останат вкъщи, или да гласуват за Гюров/Кандев, призова Радостин Василев своите 70 хил. избиратели.

На фона на шумните арести на кметовете им при ДПС продължава тишината на тема избори

Местни активисти дадоха да се разбере, че бойкотът на 1-ия тур е бил именно заради това. А в един от тв репортажите искрен партиец на Делян Пеевски призна, че са ги посъветвали миналата неделя да отидат за риба. За идната не се чува нищо.

Интересното е, че коментаторите подцениха влиянието на лидера върху редовите избиратели и дори говореха за разломни процеси в ДПС, след като “Прогресивна България” спечели.

В самата партия на Радев са категорични, че арестите е можело да почакат. Въпреки че за двама от кметовете имало видими доказателства за проблема с обществени поръчки. Не така било обаче с кмета на Кърджали, срещу когото се оказа, че основанието е недоволство от бившата шефка на общинските гробища за уволнението ѝ. За Кърджали решението е взето от вътрешния министър Иван Демерждиев, който беше водач там на депутатската листа на ПБ.

Поведението на избирателите на ДПС потвърди, че се вслушват в Пеевски и са притеснени от кметските арести.

Два слуха упорито обикалят из различни партийни централи - че може да е имало или ще има среща на Делян Пеевски с Асен Василев, за да бъде подкрепен Гюров.

“Категорично не!”, отговори един от най-близките до лидера на ПП. И дори допълни в аванс, че и за акад. Николай Денков гарантира - нямал идея за среща с лидера на ДПС.

Асен Василев обаче коментира за задържаните преди първия тур кметове на ДПС: “Аз съм против арести на хора, за които няма достатъчно доказателства. Още вечерта на 25-и той също изключи партията му да преговаря с ГЕРБ.

На фона на тази партийна аритметика социолози очакват на втория тур активността да достигне 1,8 - 2 милиона. Тоест към 1/4 от резерва да бъде активирана.

Преди 5 години на втория президентски тур Румен Радев качи от 1,322 млн. на 1,539 млн. - добави 217 хиляди гласа. А проф. Анастас Герджиков от 611 000 качи на 734 000 - 123 000 гласа.

Проф. Михаил Константинов

Проф. Михаил Константинов: Йотова има по-голям резерв, Гюров - психологическо предимство

Илияна Йотова има по-голям резерв, докато Андрей Гюров има психологическото предимство на догонващия, казва математикът и изборен експерт Михаил Константинов. Добавя, че не бива да се подценява мобилизационната способност на градската десница заради масовото висене в социалните мрежи.

Малката разлика между двойките означава, че състезанието на 1 ноември започва отначало, казва професорът. Припомня, че най-малката разлика на първи тур беше между Първанов и Стоянов през 2001 г. - около 41 хил. гласа, или 1,4%.

Проф. Константинов смята, че машините са отнели гласове на Йотова освен другото, защото тя е чак на трета страница на електронната бюлетина, до която не всички избиратели се добират. Сега бюлетината ще е само с две двойки и на една страница.