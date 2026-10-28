Измамници завлекли болен асеновградчанин с над €65 000, парите отивали в Румъния с такси

Схемата започнала с обаждания за дебели сметки за ток и заплаха, че ще му "изкарат червата, ще му нарежат кожата и ще му измъкнат бъбреците"

Телефонен измамник успял да завлече с над 65 000 евро болен мъж от Асеновград. Парите били измъкнати на 4 пъти и занесени в Румъния, като всичко продължило около месец. Фактическият измамник така и не е бил установен, а с присъда се сдобил единствено 45-годишен пловдивчанин, който се занимавал с транзита на парите.

Всичко започнало на 30 ноември м.г. Пострадалият получил обаждане на домашния си телефон от непозната жена, която му казала, че е от Енергото и имал задължения на стойност 750 лв. Човекът се усъмнил, понеже предишния ден с личната му асистентка платили всички сметки. Казал, че няма как да е вярно, но споделил адреса си. След това му дали да говори с неустановен по делото мъж, който му заявил, че дължи 25 000 лв. и ако не ги плати, ще бъде убит.

Асеновградчанинът се притеснил и затворил, но му звъннали по мобилния. Непознат мъж му казал, че е полицай и имал сигнал, че някой го притеснява. Затова щял да прати униформени, които да наблюдават кой го тормози. На другия ден домашният телефон отново звъннал. "Ей, копеле, ще ти изкарам червата, ще ти нарежа кожата на парченца, ще ти измъкна бъбреците", се чуло от слушалката. Гласът обяснил на пострадалия, че като си тръгнали полицаите, щял да види какво ще му се случи.

На неустановена дата в началото на декември румънски номер се обадил на 45-годишен пловдивчанин. Човекът отсреща му обяснил, че се занимава с предприемачество и му трябва човек, който да разнася документи. Нашенецът се съгласил и веднага получил адрес в Асеновград, както и визуално описание на човека, от който ще получи пратката. "Работодателят" му казал, че след 2 дни трябва да бъде там, като на уречената дата отново говорили, този път - по-дълго. По телефона "куриерът" получавал инструкции как да стигне до локацията.

В същото време болният асеновградчанин също получил обаждане от мнимия полицай, който му обяснил, че ще изпрати мъж, на когото трябвало да предаде 50 000 лв., за да хванат престъпниците, които го притесняват. Заръчал му да ги сложи в чанта, а отгоре - документи, и така да ги връчи на човека. Объркан и притеснен, мъжът го направил.

Пловдивчанинът взел чантата, проверил съдържанието и се отправил към Румъния. Ползвал различни таксита, за да стигне до крайната цел, а "работодателят" често му звънял, за да го провери докъде е стигнал. Куриерът запазил 2000 лв. за себе си, а чантата с останалите оставил под пейка в Букурещ и се прибрал.

Същата ситуация се повторила и в средата на декември, но тогава пренесъл 30 000 лв., от които му предложили да си запази 4000. Тъй като бил във влошено финансово състояние и се поблазнил от парите, се съгласил.

На 6 януари 2026 г. "полицаят" отново позвънил на жертвата си. Обяснил на човека, че трябва да изтегли всичките си спестявания от банката, понеже престъпниците искали да му източат сметката. За да запази парите си, трябвало да ги предаде доброволно на куриера, с който вече два пъти се виждал. Успокоил го, че той ще го придружи. После се обадил и на пловдивчанина, когото инструктирал какво и как да прави.

С такси двамата отишли до Пловдив, където няколко банки им отказали, но в крайна сметка успели да изтеглят 12 300 евро. Асеновградчанинът направил заявка за теглене на останалите 13 200 евро за 8 януари. Измамникът казал на "служителя" си да изчака и да тръгне за Румъния чак когато получи цялата сума.

Два дни по-късно всичко минало по план, пловдивчанинът отново потеглил, като пак ползвал различни таксита. Около 19,30 ч. автомобилът, в който пътувал, заходил на ГКПП Русе. Служител там провел беседа с пътника, като му направило впечатление, че той е притеснен и носи голяма сума в кеш. Човекът признал какво се случва и бил задържан.

Районният съд в Асеновград признал 45-годишния мъж за виновен, че като помагач улеснил неустановено по делото лице да причини имотна вреда на пострадалия. Общо взетите пари били 80 000 лева (40 903,35 евро) и 25 500 евро. Куриерът получил 8 месеца затвор при първоначален общ режим, от които обаче се приспадат седемте, които прекарал зад решетките до присъдата. Мъжът не е обжалвал и вече е излежал цялото си наказание.