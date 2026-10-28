На кораба, ударен край Калиакра, имало батерии, корозивни, киселини и запалими течности

Не са открити нефтени петна, утре продължават проверките

Според предоставения корабен манифест сред превозваните товари на кораба CONTSHIP JET има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на отбраната (МО) и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) координират действията си за установяване на евентуално замърсяване на Черно море след днешния инцидент с кораба CONTSHIP JET.

При извършения днес, 28 октомври, оглед в района на Шабла и залив „Болата" при нос Калиакра не са открити нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване. Това са първоначални наблюдения, които ще бъдат допълнени с лабораторни анализи, съобщиха от МОСВ.

Утре, 29 октомври, екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район (БДЧР) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще вземат проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието: Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Изследванията ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Екипи на Министерството на отбраната днес са взели проби от две точки в териториалните води. В утрешния ден е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза, като резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС. Целта е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са налице промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само с визуален оглед.

МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга.

Резултатите ще бъдат публично оповестени пред обществеността.