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ДБ: Ще обжалваме решението на ЦИК, че няма нарушение на изборните правила от Министерския съвет

Богомила Костадинова
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Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Стопкадър: Фейсбук на "Да, България"

Решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), че няма нарушение на изборните правила и отказът да се произнесе по същество по повече от 105 сигнала за използване на Правителствената информационна служба и официалните канали на Министерския съвет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова ще бъде незабавно обжалвано, съобщиха от пресцентъра на „Да, България" (ДБ). 

Мнозинството в ЦИК, формирано с гласовете на представители на „Прогресивна България“ и „Възраждане“, направи всичко възможно да не отговори на въпроса дали е допустимо официалният сайт и пресслужбата на Министерския съвет да разпространяват призив на министър-председателя Румен Радев за подкрепа на конкретен кандидат за президент, пише още в прессъобщението, цитирано от БТА. 

Аргументите се сменяха в хода на заседанието на ЦИК, отговорността се прехвърляше, а единственото, което остана непроменено, беше нежеланието ЦИК да се произнесе по същество, заявяват от ДБ. Според тях това е особено тревожно, защото става дума не за партийна страница, не за личен профил и не за предизборна трибуна. Става дума за официалните комуникационни канали на Министерския съвет, поддържани с публичен ресурс, посочват още от партията. 

ЦИК не може да се превръща в институционален щит, който пази властта от проверка. Независимостта на комисията не е привилегия, която позволява да се избягват неудобни решения. Тя е задължение да се прилага законът еднакво към всички, пише още в прессъобщението. 

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Стопкадър: Фейсбук на "Да, България"

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