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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23826675 www.24chasa.bg

Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат

Богомила Костадинова
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СНИМКА: pixabay

Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в района на Карнобат при съвместна специализирана операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС). Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. 

Операцията е проведена под надзора на Районната прокуратура в Бургас, пише БТА. 

Подробности за разкритото производство и резултатите от акцията ще бъдат представени на брифинг утре с участието на представители на ангажираните институции. 

 

СНИМКА: pixabay

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