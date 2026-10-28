Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат

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Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в района на Карнобат при съвместна специализирана операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС). Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Операцията е проведена под надзора на Районната прокуратура в Бургас, пише БТА.

Подробности за разкритото производство и резултатите от акцията ще бъдат представени на брифинг утре с участието на представители на ангажираните институции.