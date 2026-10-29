Капитан Тодор Георгиев: Руски дронове са поразили ударения кораб край Калиакра

Морските дронове могат да бъдат неутрализирани, ако има с какво да се противодейства. Това заяви капитан Тодор Георгиев, собственик на собственик на шипинг агенция, пред Нова тв по повод ударения кораб край Калиакра. Зависи какво има в контейнерите. Той заяви, че корабоплаването в Черно море е намаляла, но в момента на удара е трябвало да има около 30-40 кораба във водата. Капитан Георгиев беше категоричен, че дроновете са руски, те имали и изкуствен интелект.

Тодор Георгиев иска да има постоянно патрулиращи кораби, които с координация със самолети, да унищожават дроновете.

Стана ясно, че и удареният край Калиакра кораб е потънал. CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Той е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт. Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.