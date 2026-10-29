Фирма предложила значително по-ниска цена за отсечката от АМ "Струма" при Симитли

Обществената поръчка за изграждането на късата отсечка от автомагистрала „Струма" край Симитли, чиято стойност достига 40 млн. евро на километър, е стартирана от предходно правителство и настоящият кабинет не може да промени предприетите действия. Това заяви във вторник министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция на ремонтирания тунел „Топли дол" на автомагистрала „Хемус", съобщава "Сега".

На инспекцията присъства и премиерът Румен Радев, който коментира критиките към правителството. По думите му негови политически опоненти се опитват да прехвърлят върху настоящия кабинет отговорност за решения и действия, предприети от предишни управления.

Преди дни Институтът за пътна безопасност изнесе смущаващи факти за "златната отсечка" - и за цената, и за самата процедура, и за отказа на новото правителство да поеме отговорност. "Сключеният договор за 2,7 км трасе е на стойност 107 889 340,04 евро с ДДС (39,96 млн. евро за километър). Това е най-високата цена на километър в историята на България - дори най-сложният участък на магистралата Велико Търново – Бяла, с множество тунели и виадукти, е 38,64 млн. евро на километър с ДДС, за двата тежки участъка "Струма" в Кресненското дефиле договорените през 2023 г. цени са далеч по-ниски - 23 - 28 млн. евро/км. Освен това изпълнителят за 2,7-те километра край Симитли е избран непрозрачно - с договаряне без обявление, критикуват от ИПБ. Избраното дружество - ДЗЗД "АМ Струма 3.1", е обединение от шест компании - "Пътища Пловдив Груп", "АБ", "Европейски пътища", "Грома холд", "Хидрострой" и "Алве консулт", някои от тях - като "Пътища Пловдив Груп", "Европейски пътища" и "Грома холд", са свързани лица, твърди ИПБ.

"Процедурата започва октомври - ноември 2025 г., продължава и по време на правителството на господин Гюров. Всичко това е ясна процедура, за която ние бяхме длъжни да подпишем договора", обясни министър Иван Шишков във вторник. За възлагането без конкурс каза: "Строителната фирма разполага с договор още от 2015 г. Тъй като в продължение на 10 години не е осигурила фронт за строителство и трасе за тази част от магистралата, държавата е била изправена пред реален риск от плащане на неустойки към изпълнителя". За високата цена арх. Шишков посочи, че освен 2,7-километровата отсечка поръчката включва и изграждането на два пътни възела, които първоначално били изключени от подробния устройствен план през 2015 г. със заповед на тогавашния ресорен зам.-министър Николай Нанков (ГЕРБ), което довело до сегашните "усложнения".

"Опонентите на правителството истеризират своите собствени решения и безхаберие, като се опитват да ги прехвърлят на нас. Защото това е в ДНК-то на някои партии, на някои хора, Няма да се получи", отсече Румен Радев.

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) отправи нови критики към премиера Румен Радев и регионалния министър Иван Шишков заради позицията им относно обществената поръчка за изграждането на отсечка от автомагистрала „Струма" край Симитли.

В своя позиция, разпространена в сряда, от института припомнят, че преди няколко месеца премиерът обяви спирането на спорни обществени поръчки, сред които и процедурата за поставяне на мантинели на стойност близо 500 млн. евро. Тогава като мотиви бяха посочени нереалистични цени и съмнения за неефективно разходване на публични средства.

От ИПБ поставят въпроса защо процедурата за мантинелите е била спряна, въпреки че е била в напреднал етап, докато за поръчката за участъка от „Струма" се посочва, че не може да бъде прекратена, тъй като е започнала през 2025 г.

„Това не е обяснение. Това е опит да се избяга от политическа отговорност", заявяват от института в позицията си, цитирайки противоречието, което според тях съществува между двата случая.

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изнесе нови данни за обществената поръчка за изграждането на 2,7-километровата отсечка на автомагистрала „Струма" край Симитли, чиято стойност предизвика обществена реакция.

Според експертите от института предишното ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура" не е приключило процедурата, въпреки че интерес към нея са проявили 13 компании. Причината, посочена от ИПБ, са значителните разлики между офертите, като цената на най-скъпото предложение е била почти два пъти по-висока от тази на най-евтиното.

От института посочват, че офертата на австрийската строителна компания STRABAG е била с близо 90 млн. лева по-ниска от стойността, на която впоследствие е сключен договорът с друг изпълнител. Това поражда въпроси относно начина, по който е определена крайната цена на строителството.

Експертите поставят и въпроса защо STRABAG, която е сред големите европейски строителни компании, участва в България като подизпълнител на местни фирми с ограничен ресурс, докато предложената от нея цена е била значително по-ниска от договорената впоследствие.

От ИПБ заявяват, че ако договорът е финансово неизгоден за държавата, институциите трябва да проучат всички законови възможности за защита на обществения интерес. Те призовават управляващите да публикуват документите по процедурата и конкретните правни основания, ако смятат, че прекратяването ѝ е невъзможно.

Експертите настояват за възлагане на независима международна техническа експертиза, която да остойности необходимия финансов ресурс за 2,7-километровото трасе край Симитли според реалните разходи и пазарни цени".