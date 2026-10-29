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Адм. Ефтимов: Опитваме се да потопим обърнатия "Хорив"
Дроновете, ударили потопения край Калиакра контейнеровоз, са дошли от изток. Имахме информация за атаката и реагирахме адекватно, категоричен е началникът на отбраната
Военноморските сили се опитват да потопят обърнатия кораб "Хорив", който вече навлезе в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
"Ние вчера бяхме тръгнали за другия кораб - "Хорив", украинския, полупотъналия, който го наблюдаваме от 23 октомври. Течението го довлече в български териториални води. Създава риск, навигационна опасност. Предупредили сме съответните органи, излъчили сме съответните предупреждения, има кораб на ВМС, който цяла нощ беше около него, за да отстраним навигационната опасност. Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днеска продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб", заяви началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов в ефира на bTV. Нефторудовозът беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца.
Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове. Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него, съобщиха вчера от транспортното министерство.
Началникът на отбраната адм. Ефтимов коментира и вчерашната атака над контейнеровоза "Контшип джет", който бе ударен около 12 ч на обяд от 3 дрона край нос Калиакра. По-рано днес стана ясно, че корабът е потънал. Според него дроновете са дошли от изток, но отказа да назове директно Русия. И все пак уточни, че армията разполага с достатъчно информация за тях.
"Аз не съм чул някой началник на отбраната на Румъния, на Турция, на която и да е държава, да дава категорична оценка на базата на професионалната информация, която има за произхода и принадлежността, за злонамерени действия", каза още Ефтимов.
Той потвърди, че военните са разполагали с предварителна информация и не са изненадани от станалото. И бе категоричен: въоръжените сили са реагирали адекватно на атаката. Адмиралът отхвърли критиките, че не е имало реакция и напомни, че още от август месец страната ни е засилила наблюдението в черноморския регион, както и използването на системите за противовъздушна отбрана.
България стриктно спазва международното право и може да предприема действия само в рамките на своите териториални води, затова и дроновете не са били унищожени, обясни той.
Освен правните пречки, тежките метеорологични условия вчера са възпрепятствали употребата на безпилотни среща за прехващане, въпреки че авиацията е имала готовност да действа.
Около 30 минути преди първия удар френски патрулен самолет "Атлантик" е засякъл дроновете и е предал информация на Военноморските сили и държавните институции.
Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море.
Не е имало възможност дроновете да бъдат прихванати, категоричен бе командирът на ВМС.
"Контшип Джет" е под флага на Либерия, плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния. Дълъг е 160 м, широк е 25 и има товароподемност от 18 108 метрични тона.
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Не се очакват сериозни екологични последствия от потъналия край Калиакра контейнеровоз
Горивото на CONTSHIP JET е газьол, който се изпарява сравнително бързо при евентуален разлив. Според експертната оценка то няма да достигне българския бряг.
Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация" са извършили обследване на потъналия контейнеровоз CONTSHIP JET, който беше поразен от три морски дрона край нос Калиакра и впоследствие потъна, съобщават от пресцентъра на областна администрация.
След оценка на състоянието на плавателния съд експертите смятат, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.
По информация на „Морска администрация" горивото на кораба е леко и представлява газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.
Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с търговския кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България.
Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия.
Областната администрация във Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.
Очаква се изпадналите 21 контейнера да потънат на дъното заради вентилационната им система.
Той е превозвал опасни товари, сред които запалими течности, батерии, киселини, етилов спирт
Петият ударен кораб в българските води на Черно море е потънал около полунощ, съобщиха от областната администрация във Варна. Информацията е потвърдена и от "Трафик контрол" и "Морска администрация".
Потъването на кораба, за който стана ясно, че е бил ударен от 3 морски дрона, е било установено от органите за контрол на движението на корабите в Черно море. При ударите са образувани три пробойни в десния борд на плавателния съд. А след атаката корабът започнал да дрейфа на юг.
Вчера бе съобщено, че поне 20 са плаващите контейнери. А на контейнеровоза, е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти, съобщиха снощи от екоминистерството. При извършени огледи в района на инцидента не са били открити нефтени петна, а проверките ще продължат и днес.
Информацията за приближаващите дронове е получена от френски морски патрулен самолет „Атлантик", който наблюдавал морските пространства в Черно море. Първоначално били забелязани два безекипажни катера на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие бил засечен и трети – на разстояние около 50 морски мили.
Дроновете се движели на запад към няколко кораба, преминаващи през района северно от Калиакра. Военноморските сили предположили, че плавателните съдове може да бъдат атакувани, и незабавно предали информацията на службите за управление на морския трафик. Корабите в района били предупредени и по радиоканал 16.
„Атаките се случиха. Първата беше в 12 часа, последвана от още два удара с надводните дронове срещу контейнеровоза", обясни командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море.
Не е имало възможност дроновете да бъдат прихванати, категоричен бе командирът на ВМС.
"Контшип Джет" е под флага на Либерия, плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния. Дълъг е 160 м, широк е 25 и има товароподемност от 18 108 метрични тона.
18-те членове на екипажа му са спасени успешно при съвместна операция на транспортното, военното министерство и МВР. 14 от моряците са филипинци, а 4-ма - украинци.
На фона и на този случай военният министър Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега как трите страни да пазят сигурността в морето и да осигурят свободата на корабоплаването. Постигнато е съгласие за създаване на механизъм за координация, който да включва регулярни консултации и обмен на информация, обяви Стоянов. С декларация бяха осъдени атаките срещу търговски кораби в Черно море и бе отправен призив за прекратяването им.
Тристранната среща бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния. На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.