Дроновете, ударили потопения край Калиакра контейнеровоз, са дошли от изток. Имахме информация за атаката и реагирахме адекватно, категоричен е началникът на отбраната

Военноморските сили се опитват да потопят обърнатия кораб "Хорив", който вече навлезе в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Ние вчера бяхме тръгнали за другия кораб - "Хорив", украинския, полупотъналия, който го наблюдаваме от 23 октомври. Течението го довлече в български териториални води. Създава риск, навигационна опасност. Предупредили сме съответните органи, излъчили сме съответните предупреждения, има кораб на ВМС, който цяла нощ беше около него, за да отстраним навигационната опасност. Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днеска продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб", заяви началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов в ефира на bTV. Нефторудовозът беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове. Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него, съобщиха вчера от транспортното министерство.

Началникът на отбраната адм. Ефтимов коментира и вчерашната атака над контейнеровоза "Контшип джет", който бе ударен около 12 ч на обяд от 3 дрона край нос Калиакра. По-рано днес стана ясно, че корабът е потънал. Според него дроновете са дошли от изток, но отказа да назове директно Русия. И все пак уточни, че армията разполага с достатъчно информация за тях.

"Аз не съм чул някой началник на отбраната на Румъния, на Турция, на която и да е държава, да дава категорична оценка на базата на професионалната информация, която има за произхода и принадлежността, за злонамерени действия", каза още Ефтимов.

Той потвърди, че военните са разполагали с предварителна информация и не са изненадани от станалото. И бе категоричен: въоръжените сили са реагирали адекватно на атаката. Адмиралът отхвърли критиките, че не е имало реакция и напомни, че още от август месец страната ни е засилила наблюдението в черноморския регион, както и използването на системите за противовъздушна отбрана.

България стриктно спазва международното право и може да предприема действия само в рамките на своите териториални води, затова и дроновете не са били унищожени, обясни той.

Освен правните пречки, тежките метеорологични условия вчера са възпрепятствали употребата на безпилотни среща за прехващане, въпреки че авиацията е имала готовност да действа.

Около 30 минути преди първия удар френски патрулен самолет "Атлантик" е засякъл дроновете и е предал информация на Военноморските сили и държавните институции.

Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море.

Не е имало възможност дроновете да бъдат прихванати, категоричен бе командирът на ВМС.

"Контшип Джет" е под флага на Либерия, плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния. Дълъг е 160 м, широк е 25 и има товароподемност от 18 108 метрични тона.