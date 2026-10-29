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Еврокомисарката по стартиращите предприятия Екатерина Захариева ще бъде на двудневно посещение в България, като акцент на срещите ѝ ще бъдат иновациите и инвестициите.

Очаква се утре тя да се срещне с министъра на образованието и науката Георги Вълчев, след което ще участва в съвместно заседание на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по иновациите и цифровата трансформация.

Екатерина Захариева ще се включи и в дискусия на „Кросроудс" (Crossroads), форум за стартиращи компании, технологии и изкуствен интелект.

По-късно комисарят ще говори на информационния ден за Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) - събитие с подробно представяне на възможностите за финансиране, с които разполагат българските новатори. Захариева ще бъде и на откриването на конференцията на EURAXESS - европейската мрежа за подкрепа на изследователите и професионалната мобилност.

Утре комисарят ще участва в конференцията „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации" в Бургас.

От Представителството на ЕК посочват, че през последните години България показва добър потенциал за развитие на науката и иновациите. По програмата „Хоризонт Европа" (2021 - 2027 г.) българските малки и средни предприятия досега са привлекли 71,6 млн. евро финансиране от ЕС спрямо 40,2 млн. евро по предходната програма „Хоризонт 2020" (2014 - 2020 г.), пише БТА.