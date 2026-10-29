Николай Нанков: Шишков най-добре да пише "третия плик"

Шишков най-добре да пише "третия плик". Никакви сърцераздирателни обяснения на МРРБ не могат да променят факта, че по негово време е възложено без търг строителство на участък от магистрала "Струма" за рекордните 40 млн. евро. на километър. Това написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

Нанков заяви, че въпреки обясненията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, договорът е бил подписан при кабинета „Радев". Той оспори твърденията, че процедурата не е можело да бъде спряна, и даде за пример прекратяването на поръчката за мантинели.

"Колкото и да се оправдават с предишни правителства, при кабинета "Радев" е подписан договорът. И не е вярно, че нищо не е можело да се направи. Как беше спряна процедурата за мантинелите? Защо за едно може, за друго - не?

Когато при пазарните консултации, направени от АПИ с 13 фирми, се е получила разлика от 90 млн. лв. (двойно по-малко) за едно и също трасе от 2,7 км край Симитли, най-логичното е да се възложи открита процедура. Шишков обаче избира държавата да се откаже от единствения начин да провери дали може да се плати по-малко. И се възлага директно. Без конкуренция. И най-скъпо", пише още Нанков.

"Тези не са за властта. За Гинес са - най-сърцераздирателните оправдания, най-скъпите магистрали, най-скъпите винетки, най-големите тапи на "Хемус", завършва той.