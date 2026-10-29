Aкция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, намерени са списъци с имена и суми

Полицейска акция срещу купуването на гласове се провежда на територията на столичния квартал "Христо Ботев.

"На територията на Столичната дирекция на вътрешните работи се провежда специализирана полицейска операция съвместно с колегите от Главна дирекция „Жандармерия" с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж за президент и вицепрезидент на Република България" Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

По думите му до момента са проверени 16 адреса, 38 лица и два автомобила. Съставени са 27 протокола по Закона за МВР. На един от адресите са арестувани двама мъже - на 35 и 52 години.

„На мястото са намерени списъци с имена с датата на балотажа на президентския вот, посочени срещу тях суми и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка", поясни Пелтеков. Той отказа да назове конкретните цифри и имената на кандидатите от брошурите, тъй като по случая се образува досъдебно производство и предстоят процесуално-следствени действия.

Полицейските действия са предприети след постъпила оперативна информация в СДВР, че двете лица подготвят купуване на гласове за деня на балотажа в неделя.

„Първият тур премина изключително спокойно. Сигнали за купуване и продаване на гласове не сме имали", заяви Пелтеков.

И двамата задържани имат предишни криминални прояви. Те са регистрирани за кражби, грабежи, шофиране след употреба на алкохол и без книжка. Единият арестуван е бил обвинен и в изнасилване.

От столичната полиция уточниха, че акцията е в самото си начало и проверките ще продължат на територията на цяла София.

„Такива операции в столицата ще се провеждат ежедневно до вота, за да не се допуска нарушаване на политическите права на гражданите", подчерта Пелтеков. Той допълни, че информация за предстоящите проверки няма да бъде оповестявана публично, за да не се попречи на оперативната работа на служителите на реда.