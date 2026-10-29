Златна монета на император Флавий Зенон представя за пръв път Музеят във Велико Търново

Рядка златна монета от V век, средновековни пръстени и медальон с вградена монета, показва Регионалният исторически музей във Велико Търново в традиционната експозиция „Заедно да съхраним историческата памет". Тя е посветена на Деня на народните будители и ще бъде открита на 2 ноември в музей „Възраждане и Учредително събрание".

Над 40 дарители през 2026-та са предоставили за фондовете и библиотеката на институцията повече от 250 музейни единици. Сред тях са археологически находки от II–III век, оръжия, различни етнографски материали, мебели, ювелирни изделия, документи и литература.

Под надслов „Свидетелства за историята: дарени, придобити, спасени" тази година в изложбата ще бъдат включени и културни ценности, придобити чрез откупки или предадени на музея от МВР и съдебните институции.

Сред спасените находки са златна монета на източноримския император Флавий Зенон (474–491 г.), антични фибули, средновековни пръстени и медальон с вградена монета, разкриват от музея.

Нови попълнения в етнографските фондове, придобити чрез откупки, са метален свещник и кука за окачване на котел над огнището от епохата на Възраждането.

В изложбата са включени и находки от последните археологически проучвания на д-р Иван Църов и д-р Калин Чакъров в римския град Никополис ад Иструм, на проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев при средновековните църкви в местностите Шушманец край с. Самоводене и в Френкхисар във Велико Търново, както и от праисторическата селищна могила край с. Петко Каравелово, изследвана от Александър Чохаджиев.