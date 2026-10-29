Не се очакват сериозни екологични последствия от потъналия край Калиакра контейнеровоз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горивото на CONTSHIP JET е газьол, който се изпарява сравнително бързо при евентуален разлив. Според експертната оценка то няма да достигне българския бряг.

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация" са извършили обследване на потъналия контейнеровоз CONTSHIP JET, който беше поразен от три морски дрона край нос Калиакра и впоследствие потъна, съобщават от пресцентъра на областна администрация.

След оценка на състоянието на плавателния съд експертите смятат, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация" горивото на кораба е леко и представлява газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с търговския кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България.

Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия.

Областната администрация във Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

Очаква се изпадналите 21 контейнера да потънат на дъното заради вентилационната им система.