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31 разкрити престъпления и 9 задържани при мащабна спецоперация на полицията във Велико Търново

Дима Максимова

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Шефът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Марин Маринов лично инспектира работата на подчинените си на терен Снимка: Пресцентър на ОДМВР - Велико Търново

Деветима са задържани, разкрити са 31 престъпления, образувани са 6 бързи производства за държане на дрога, 2 досъдебни производства за други престъпления и 13 преписки. Това е равносметката от масирана полицейска операция срещу изборни престъпления и битовата престъпност, проведена вчера на територията на всички полицейски управления при ОДМВР – В. Търново. 

В акцията има и един, привлечен в качеството на обвиняем. Задържани за срок до 24 часа по ЗМВР са 9 лица. Проверени са 330 автомобила, 301 граждани, 35 адреса, 19 търговски обекта, заложни къщи и офиси за бързи кредити, 10 игрални зали и 11 пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. Съставени са 13 акта, от тях 3 по Закона за гражданската регистрация и 10 по Закона за движение по пътищата, наложени са 82 глоби по фиш. Издадени са 4 заповеди за налагане на принудителни административни мерки и са връчени 15 електронни фиша.

Операцията е реализирана с участието на служители от всички полицейски управления и Зонално жандармерийско управление – Русе, уточняват от пресцентъра на ОДМВР - Велико Търново.

Шефът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Марин Маринов лично инспектира работата на подчинените си на терен Снимка: Пресцентър на ОДМВР - Велико Търново

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