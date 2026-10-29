Искат да съборят трафопост в Баба Алино, „Форест Клуб" оспорва заповедта в съда

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Административният съд във Варна разгледа жалбата на две дружества срещу заповед за премахване на трафопост в местността „Ален мак" в града.

Делото е образувано по жалби на „Форест Клуб Варна" ООД и „Ларис Вега Пропъртис" ЕООД срещу заповед на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна от 15 юли 2026 г.

С нея е разпоредено премахването на строеж „Трафопост тип БКТП", съобщават от пресцентъра на административния съд във Варна.

Двете дружества настояват заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна. Един от изложените от тях аргументи е, че съоръжението не е завършено и не функционира.

В съдебното заседание са направени искания за назначаване на комплексна съдебно-строително-техническа и съдебно-електротехническа експертиза. Те трябва да помогнат за изясняване на фактическото състояние на трафопоста и обстоятелствата около изграждането му.

Съдът е отложил делото за 13 януари 2027 г. от 15:30 ч., когато производството ще продължи.