Откриха монументална сграда при разкопки в Русокастро

Монументална сграда с ширина 7,6 метра и все още неизвестна дължина, откриха археолозите в средновековния град Русокастро. Това става в самия край на тазгодишните проучвания в района, съобщават от пресцентъра на регионалния исторически музей в Бургас.

Находката е в близост до вътрешната южна крепост на града. Зидовете са дебели 1,1 м и са изградени от камъни с обилна хоросанова спойка. Вътрешните лица на стените на сградата са дебело измазани с розов хидрофобен (водонепропусклив) хоросан. Според археолозите това показва, че здранието е ползвано за водохранилище или склад за хранителни припаси. Най-вероятно това е първият етаж на постройката, която се е намирала в централния квартал на града. Предполага се, че над него е имало втори жилищен етаж.

По време на разкопките са били открити и много сребърни монети от времето на цар Иван Александър, венециански сребърни грошове - матапани, медни монети и много други артефакти, които вече се почистват в реставрационното ателие на бургаския музей.