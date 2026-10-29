Петя Иванова ще изпълнява длъжността кмет на Горна Оряховица до изборите догодина

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Досегашният зам.-кмет по хуманитарните дейности Петя Иванова положи клетва като кмет на Горна Оряховица. Тя бе избрана от Общинския съвет да довърши мандата на кмета Николай Рашков, който бе уличен в конфликт на интереси.

Общинската избирателна комисия не прекрати предсрочно мандата му, въпреки решение на Върховния съд. Започна дълга съдебна сага.

На 20 октомври Рашков сам подаде оставка. Тя бе приета, а ЦИК се произнесе, че няма да насрочва частичен избор за кмет, тъй като остава по-малко от година до края на мандата.