Спипан да кара фадрома без табели между Раковски и Шишманци остава без книжка за 6 месеца

Ще трябва да плати и глоба от 255 евро

Водач, засечен да кара нерегистрирана фадрома на пътя между Раковски и Шишманци, остава без книжка за 6 месеца и ще трябва да плати глоба от 255 евро. Патрул забелязал специализираната машина без табели на около 2 км от Раковски следобед на 1 юни т. г. и човекът, който я управлявал, признал, че не е регистрирана.

После обжалвал наказателното постановление с аргумента, че случилото се е с ниска степен на обществена опасност. Състав на Районния съд в Пловдив обаче е на противоположното мнение. "Напротив, движението на такава техника по пътищата, отворени за обществено ползване, създава по-големи затруднения за движението и нанасяне на щети по платното, по-високи рискове от пътно-транспортни произшествия, поради по-големите размери, маса, габарити на превозните средства от този вид, а от друга страна, поради развиваната по-ниската скорост законодателно е ограничено движението им и се допуска само по изключение", е записано в решението, с което санкциите са потвърдени.

То не е окончателно и може да бъде оспорено пред Административния съд.