Нелегалната фаабрика за цигари била оборудвана със спални за персонала

И на спални с легла за почивка откриха полициаите в нелегалната високотехнологична фабрика за цигари край Карнобат. Цехът бе разбит миналата вечер при съвместна спеицализирана операция на ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС.

Във фабриката са се произвеждали цигари реплика на известни марки, които най-веоятно са били предназначени за европейския пазар. Целият цикъл - от сушенето до пълненето на заготовките, е минавал там.

При акцията във фабриката били намерени 12 тона тютюн, оборудване и голямо количество заготовки, съобщи комисар Павел Колев от ГДБОП-Бургас.

"Ще се установи дали тази хартия не е за производство на бандероли. Ние възпрепятствахме ощетяване на държавата със значителен акциз", коментира районният прокурор Мария Маркова.

Засега по случая има арестуван само един 58-годишен карнобатлия, но се издирват и други лица, съпричастни към нелегалната манифактура. Няма данни дали той е ръководел фабриката, не бил задържан по времена работа.

"Самото технологично изработване, изграждането на допълнителни помещения, ни води до извода, че е работено дълго време. Може да се установи с експертизи какво количество би могло да бъде произведено от този тютюн, намерен на мястото. В момента не може да се каже колко време е работила тази фабрика. Става въпрос за немалък брой работници", допълни прокурорът.