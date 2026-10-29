Кметовете на Сунгурларе и Белица обжалват арестите си

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Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов и кметът на Белица Радослав Ревански обжалват арестите си.

Днес Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбите им срещу определението на Окръжния съд, с което спрямо двамата бе взета мярка за неотклонение "задържане под стража", съобщиха от Апелативния съд.

Заседанието е насрочено за 14,00 ч в зала № 2, съобщи БТА.

Апелативните съдии трябва да се произнесат по исканията на двамата обвиняеми за промяна на наложената им мярка за неотклонение.

На 22 октомври Окръжният съд в Бургас постанови за двамата най-тежката мярка. Те са обвинени за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Гавазов и Ревански бяха задържани след проведена специализирана операция от служители на ГДБОП. Заедно с тях е обвинен областният лидер на ДПС Христо Широков, който в момента е под домашен арест по друго дело.

Според разследващите престъпната схема е уговорена в община Сунгурларе в началото на 2024 година и е функционирала необезпокоявано в продължение на повече от две години - до 20 октомври 2026 година.

Кметът на Сунгурларе бе задържан на 20 октомври, а Ревански беше изведен от сградата на община Белица с белезници на 21 октомври.

В момента двамата кметове се намират в следствения арест в Бургас.