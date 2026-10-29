Мотор и лека кола се блъснаха на околовръстното на Кюстендил. Временно е затруднено движението по околовръстния път на Кюстендил - при разклона за с. Брестница, съобщиха от полицията.

Обслужва се възникнало ПТП между лек автомобил и мотоциклет. Водачката на мотоциклета е закарана в кюстендилската болница за преглед и оказване на помощ. Движението се регулира на място, леките автомобили се насочват за преминаване през града, а товарните - се спират. Произшествието се обслужва от дежурна полицейска група.