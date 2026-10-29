Пребиха до смърт мъж в Калитиново, задържаха 83-годишен за побоя

Местните го подозират, че бил педофил, но няма сигнали срещу него

59-годишен мъж е бил пребит до смърт в старозагорското село Калитиново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е подаден на 28 октомври в 14,23 часа на тел. 112 от братовчеда на убития мъж, който го намерил мъртъв в дома му.

На място веднага е изпратен полицейски екип, който е открил тялото на 59-годишния мъж в една от стаите на къщата. След извършен оглед полицаите установили, че в имота мъжът е съжителствал с 64-годишна жена. Евентуален заподозрян е мъж на 83 години, чичо на жената, който живеел в същата къща.

83-годишният мъж и 64-годишната жена са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

От свои източници "24 часа" научи, че нито убитият, нито евентуалният убиец, са местни хора. Местна е жената, която има пораснали деца. Преди време тя прибрала 59-годишния мъж да живее при нея в къщата ѝ в Калитиново. След това взела при себе си и чичо си, за когото в селото се говори, че бил изгонен от най-близките си от старозагорския квартал "Зора", тъй като го подозирали, че имал педофилски наклонности. Той ги проявявал и след като дошъл да живее при племеницата си в Калитиново - обичал да закача малки момиченца. Сигнал за това обаче в полицията не бил подаван.

Предлага се, че до фаталния края се е стигнало в ранните часове на 28 октомври след битов скандал между съжителя на жената и чичо ѝ, в който по-възрастният мъж надделял физически.