Вижте атаката над потъналия край Калиакра кораб (Видео)

На видео от борда на потъналия контейнеровоз "Контшип джет" се вижда как корабът е атакуван от морски дрон - камикадзе. Атаката идва от десния борд и видимо състоянието на морето във видеото отговаря на вчерашните метеорологически условия.

Кадрите са били предоставени на Maritime.bg от източник, пожелал да остане анононимен. Но достоверността им бе потвърдена от 3 независими източника, съобщават оттам.

"Контшип Джет" бе под флага на Либерия, плавал е от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния. Дълъг е 160 м, широк е 25 и има товароподемност от 18 108 метрични тона. Рано тази сутрин стана ясно, че той е потънал.

18-те членове на екипажа му са спасени успешно при съвместна операция на транспортното, военното министерство и МВР. 14 от моряците са филипинци, а 4-ма - украинци.

На фона и на този случай военният министър Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега как трите страни да пазят сигурността в морето и да осигурят свободата на корабоплаването. Постигнато е съгласие за създаване на механизъм за координация, който да включва регулярни консултации и обмен на информация, обяви Стоянов. С декларация бяха осъдени атаките срещу търговски кораби в Черно море и бе отправен призив за прекратяването им.

Тристранната среща бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния. На 23 октомври пък товарният кораб "Хорив" бе ударен на 13 морски мили край Констанца. Стана ясно, че преобърнатият кораб е навлязъл в български води и дрейфа към брега.

„Атаките се случиха. Първата беше в 12 часа, последвана от още два удара с надводните дронове срещу контейнеровоза", обясни командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Трите удара са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, извън териториалното море.

Не е имало възможност дроновете да бъдат прихванати, категоричен бе командирът на ВМС.

Вчера бе съобщено, че поне 20 са плаващите контейнери. А на контейнеровоза, е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти, съобщиха снощи от екоминистерството. При извършени огледи в района на инцидента не са били открити нефтени петна, а проверките ще продължат и днес.

Информацията за приближаващите дронове е получена от френски морски патрулен самолет „Атлантик", който наблюдавал морските пространства в Черно море. Първоначално били забелязани два безекипажни катера на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие бил засечен и трети – на разстояние около 50 морски мили.