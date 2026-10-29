Пловдивчанин стреля с газов пистолет от апартамент в квартал "Изгрев", оказа се пиян

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Полицията е иззела оръжието, мъжът е задържан

Криминално проявен и осъждан мъж е задържан за грубо нарушение на обществения ред в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 21 часа снощи дежурен патрул на Шесто Районно реагирал на сигнал от телефон 112 за стрелба с оръжие от апартамент в квартал "Изгрев".

На адреса униформените установили, че извършител с криминалистични регистрации, от когото е иззет ползвания газов пистолет. Според първоначалните данни по време на хулиганската проява няма пострадали хора.

Мъжът е отведен в районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 1,2 промила. По случая е започнато досъдебно производство, предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата за произнасяне по компетентност.