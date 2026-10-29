19-годишен се хвърли пред влака край село Василовци, почина в болницата

19-годишен младеж се хвърли пред влака край село Василовци. Той е починал в болницата в Лом, където е бил откаран след инцидента, съобщиха от полицията в Монтана.

Инцидентът е станал в 19:45 часа снощи на жп линията в село Василовци, по която преминавал влак от Брусарци към Лом. По данни на полицията младият мъж бил на самата линия и не избягал при вида на приближаващия влак. Той бил закачен и влачен от него. Машинистите веднага подали сигнал на телефон 112, за минути на място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ от Лом, който транспортирал пострадалия до болница „Св. Николай Чудотворец" в Лом. Там въпреки усилията на лекарите от отделението по реанимация по-късно младежът починал.

Директорът на областната дирекция на МВР в Монтана комисар Мариян Божинов заяви пред БТА, че по случая тече разследване по член 343 от Наказателния кодекс и причините за поведението на младия мъж все още не са ясни, но има съмнение за употреба на алкохол. Взети са кръвни проби и са назначени експертизи, които ще установят какво точно е станало. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата машинисти на влака са отрицателни, уточни Божинов.

От кметството в село Василовци заявиха, че загиналият при инцидента не е имал видими психически отклонения.