Община Казанлък завърши 2025 г. с излишък от 1,3 милиона евро

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Сметната палата не е установила съществени нарушения при одита на годишния финансов отчет на община Казанлък за 2025 година. Според одиторите документът представя достоверно финансовото състояние на общината и резултатите от дейността ѝ.

Одитният доклад беше приет на днешното заседание на общинския съвет в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на общината. От заключенията на Сметната палата става ясно, че не са установени некоригирани неправилни отчитания, нито съществени слабости в системата за вътрешен контрол на общинската администрация.

Годината е приключила с положително бюджетно салдо от 1,3 млн. евро. За сравнение, през 2024 година отчетеният излишък е бил 90 525 евро, а през 2023 година - 1,5 млн. евро