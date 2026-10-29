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Община Казанлък завърши 2025 г. с излишък от 1,3 милиона евро

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Заседава общинският съвет на Казанлък. Снимка: Община Казанлък

Сметната палата не е установила съществени нарушения при одита на годишния финансов отчет на община Казанлък за 2025 година. Според одиторите документът представя достоверно финансовото състояние на общината и резултатите от дейността ѝ. 

Одитният доклад беше приет на днешното заседание на общинския съвет в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на общината. От заключенията на Сметната палата става ясно, че не са установени некоригирани неправилни отчитания, нито съществени слабости в системата за вътрешен контрол на общинската администрация.

Годината е приключила с положително бюджетно салдо от 1,3 млн. евро. За сравнение, през 2024 година отчетеният излишък е бил 90 525 евро, а през 2023 година - 1,5 млн. евро

Заседава общинският съвет на Казанлък. Снимка: Община Казанлък

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