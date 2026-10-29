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Разкриха въоръжен като за война врачанин

Валери Ведов

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СНИМКА: МВР

Врачанин се въоръжил като за война, но беше разкрит от полицията вчера. Служители на сектор „Криминална полиция" при ОД на МВР във Враца извършили претърсване в къща в местността „Мало краише" край града. Имотът е собственост и обитаван от 37-годишен мъж.

В къщата са намерени незаконно притежавани огнестрелни оръжия. Ченгетата открили автомат, картечен пистолет, пушки, револвери, пистолети, голямо количество патрони от различен калибър. Открити са и кокаин, метамфетамин, суха листна маса и семена.

По случая е образувано вече е досъдебно производство. Мъжът е задържан в ареста на районното управление във Враца.

СНИМКА: МВР

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