Разкриха въоръжен като за война врачанин

Врачанин се въоръжил като за война, но беше разкрит от полицията вчера. Служители на сектор „Криминална полиция" при ОД на МВР във Враца извършили претърсване в къща в местността „Мало краише" край града. Имотът е собственост и обитаван от 37-годишен мъж.
В къщата са намерени незаконно притежавани огнестрелни оръжия. Ченгетата открили автомат, картечен пистолет, пушки, револвери, пистолети, голямо количество патрони от различен калибър. Открити са и кокаин, метамфетамин, суха листна маса и семена.
По случая е образувано вече е досъдебно производство. Мъжът е задържан в ареста на районното управление във Враца.